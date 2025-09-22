سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 22-09-2025

واصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، متأثراً بالضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخطى بدوره دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به في حالة تأكيد كسره، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة، وقد نشهد بعض الارتدادات الصعودية نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع.

