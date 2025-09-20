تراجع العملات الرقمية البديلة بعد هبوط سعر البيتكوين دون 116 ألف دولار

توقفت موجة الصعود الأخيرة لعملة البيتكوين عند مستوى 118,000 دولار بحلول نهاية الأسبوع، قبل أن تتراجع صباح السبت إلى 115,200 دولار، مسجلة انخفاض ملحوظ بعد أداء إيجابي استمر لعدة أيام.

كانت البيتكوين قد شهدت تحسن ملحوظ في ظل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ارتفعت العملة إلى 117,200 دولار، لكنها تراجعت سريعا دون 115,000 دولار.

ومع الإعلان الرسمي عن خفض الفائدة، تعافى سعر العملة إلى 116,000 دولار، ليسجل لاحقا قفزة بلغت 118,000 دولار، وهو أعلى مستوى لسعر العملة منذ أسابيع، قبل أن تواجه موجة بيع أدت إلى هبوطها مجددا صباح السبت.

رغم التراجع، حافظت القيمة السوقية لبيتكوين على مستوى يفوق 2.3 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنتها السوقية دون 56%، حسب بيانات CoinGecko.

في المقابل، عانت العملات البديلة من خسائر متفاوتة، حيث تراجع سعر الايثيريوم إلى ما دون 4500 دولار، وانخفض سعر العملة الرقمية DOGE بأكثر من 3%، وLINK بنحو 5%.

هذا وتواجه XRP مستوى دعم حرج عند مستوى 3 دولار، في حين سجلت SOL وAVAX وSUI تراجع إضافي.

الخسائر الأشد كانت من نصيب عملات ذات رؤوس أموال أصغر مثل M التي انخفضت بنسبة 16% إلى 2.2 دولار، وMYX التي فقدت 12% من قيمتها، وPENGU التي تراجعت بنسبة 7%.

بشكل عام، فقد السوق أكثر من 50 مليار دولار من قيمته الإجمالية، ليستقر عند حوالي 4.140 تريليون دولار.

