تسجل الأرصاد هطول أمطار غزيرة في منطقة الباحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب منطقة الباحة

توجه المركز الوطني للأرصاد بتحذير شديد الخطورة لسكان منطقة الباحة، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة. تتوقع الأرصاد أيضًا انعدام مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية على مدينة الباحة ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة الجوية السيئة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة. يُنصح السكان بتجنب التنقلات الغير ضرورية وتأمين ممتلكاتهم والابتعاد عن الأماكن المنخفضة التي قد تتأثر بالسيول.