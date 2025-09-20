فليك سيحث راشفورد على تقديم المزيد

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سيحث مدرب برشلونة الإسباني هانزي فليك مهاجمه الجديد الإنكليزي ماركوس راشفورد على تقديم مستويات أعلى، وذلك بعد تسجيله ثنائية الفوز على نيوكاسل الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الإنكليزي الدولي المعار من مانشستر يونايتد أول هدفين مع الفريق الكاتالوني خلال الفوز على نيوكاسل الإنكليزي 2 1 الخميس.

وتدهورت العلاقة بين راشفورد (27 عاما) ومدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم الذي انتقد علنا التزام ورغبة اللاعب مع "الشياطين الحمر".

قال فليك في مؤتمر صحافي "قلتها قبل المباراة، وبعد المباراة، أنا مؤمن تماما بقدراته، لكن عليك دوما أنت تعمل بجهد وأن تتحسّن في كل يوم".

تابع مدرب منتخب ألمانيا سابقا "عليك أن تتعلّم.. ما هو ضروري، ما نحتاجه منه وسأدفعه بنسبة 100 بالمئة وأدعمه أيضا".

ويلعب بطل إسبانيا مع خيتافي الأحد في الدوري المحلي، في غياب نجمه الشاب لامين جمال المصاب، ما يعني أن راشفورد قد يشارك أساسيا مرة جديدة.

وفيما ألمح إلى عدم فوز جمال بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذه السنة، قال فليك انه سيحضر الحفل المقرر في باريس الإثنين، وذلك بعد اعتكاف الغريم ريال مدريد عن الحضور الموسم الماضي باثر اكتشافه عدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة.

وجمال هو أحد المرشحين الجديين لإحراز الجائزة المرموقة للكرة الذهبية، بيد أن حظوظ الفرنسي عثمان ديمبيليه تبدو أعلى.