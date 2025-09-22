شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينزلق لأدنى مستوى في أسبوعين بسبب كازو أويدا والان مع بالتفاصيل

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



بالإضافة إلى تعليقات أقل عدوانية من محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" والتي أدت إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل ،في انتظار صدور المزيد من الأدلة حول مسار تطبيع السياسة النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (148.38¥) الأعلى منذ 8 سبتمبر الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (147.94¥)، و سجل أدنى مستوى عند (147.84¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الياباني.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.81 نقطة، عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بعدما أعاد المتداولون تقييم التوقعات على المدى القريب بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي لن يتم إلا تدريجيًا.



من المقرر أن يلقي حوالي 10 مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم الرئيس المجلس جيروم باول، كلمات هذا الأسبوع، حيث يراقب المستثمرون عن كثب آراءهم بشأن الاقتصاد واستقلالية الفيدرالي الأمريكي.



كازو أويدا

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الجمعة : يجب الانتباه لتأثير السياسات التجارية على الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك على الاقتصاد والأسعار في اليابان.



وأضاف أويدا: سيواصل بنك اليابان رفع سعر الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات، وفقًا للتحسن في الأوضاع الاقتصادية و السعرية.



وتعليقًا على معارضة العضوين هاجيمي تاكاتا و ناوكي تامورا، ورغبتهما في رفع الفائدة، قال أويدا: لم يتفق أعضاء مجلس الإدارة في بنك اليابان على المقترح المقدم من تاكاتا و تامورا.



وتعليقًا على قرار الفيدرالي الأمريكي قال أويدا: خفض الفيدرالي للفائدة سيدعم الاقتصاد الأمريكي، في حين أنه لا تغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.



الفائدة اليابانية

•عقب تعليقات أويدا ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر المقبل من 75% إلى دون 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

