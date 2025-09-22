سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 22-9-2025

استغل سعر البلاتين الضغوط الإيجابية الناتجة عن ثباته الإيجابي المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 إضافة لتشكيل مستوى 1355.00$ للدعم الإضافي لنلاحظ تفعيله حاليا للهجوم الصاعد بتجاوزه لمستوى 1400.00$ والاستقرار قرب 1412.00$ محققا بذلك لبعض المكاسب المقترحة سابقا.

نشير إلى أن مواصلة تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات الصاعدة لحين الوصول للمحطات الإضافية المستقرة قرب 1422.00$ و1435.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1390.00$ و 1422.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع