سعر الدولار مقابل الين يخترق مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 22-09-2025

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، محاولاً تعويض جانب من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يسعى لتصريف جزء من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وهو ما يمنحه مساحة محدودة لمحاولات الصعود.

حيث تظل الضغوط قائمة مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وسط تداولاته المستمرة دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يشكل عائقاً أمام قدرة السعر على استعادة تعافيه، ويجعل فرص الارتداد الصعودي مؤقتة ما لم ينجح في اختراق مستويات مقاومة قوية.

