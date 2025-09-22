سعر الدولار مقابل الفرنك محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 22-09-2025

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 1.3800، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها بتحركاته السابقة، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، ولكن في المقابل يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعيق من تعافي الزوج على المدى القريب.

