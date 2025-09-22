الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 22-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-22 03:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 1.3800، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها بتحركاته السابقة، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب، ولكن في المقابل يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعيق من تعافي الزوج على المدى القريب.

 

