أخبار من السعودية.. 9 إجازات خلال العام الدراسي 1447هـ بإجمالي 59 يومًا في نظام الفصلين

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم رسميًا تقويم الإجازات للعام الدراسي 1447هـ - 1448هـ، وذلك بالتزامن مع العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، بعد ثلاث سنوات من تطبيق نظام الفصول الثلاثة.

وجاءت الخطة الزمنية لتوزيع الإجازات أكثر توازنًا، بما يضمن تعزيز جودة العملية التعليمية، وتهيئة بيئة دراسية محفزة للطلاب والكوادر التربوية على حدٍ سواء.

وبحسب التقويم المعتمد، سيحظى منسوبو التعليم والطلاب بإجمالي 59 يومًا من الإجازات خلال العام الدراسي، دون احتساب إجازة نهاية العام، موزعة على فترات متعددة تشمل إجازات وطنية ورمضان والحج ، وأخرى دورية بين الفصول، لتمنح فترات راحة منتظمة تدعم التهيئة الذهنية وتقلل من الإجهاد.

اليوم الوطني أولى الإجازات



ويبدأ العام الدراسي بإجازة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، والتي توافق 1 ربيع الآخر 1447هـ، تليها الإجازة الإضافية الأولىفي 20 ربيع الآخر. وتدخل المدارس بعد ذلك في أول إجازة مطولة طويلة نسبياً مع إجازة فصل الخريف، التي تبدأ من 30 جمادى الأولى وتستمر حتى 8 جمادى الآخرة 1447هـ، ثم إجازة إضافية ثانية تمتد من 23 إلى 26 جمادى الآخرة.

كما يشمل التقويم إجازة منتصف العام الدراسي من 20 إلى 28 رجب 1447هـ، ثم إجازة يوم التأسيس التي تصادف 5 رمضان. أما إجازة عيد الفطر المبارك فستبدأ في 17 رمضان وتنتهي في 9 شوال، يليها إجازة عيد الأضحى التي تبدأ من 5 إلى 15 ذي الحجة 1447هـ. ويُختتم العام الدراسي رسميًا بإجازة نهاية العام في 10 محرم 1448هـ.

ويأتي هذا التوزيع المتنوع للإجازات ليواكب مستهدفات وزارة التعليم في تحقيق توازن بين فترات الدراسة والاستراحة، بما يدعم تحسين نواتج التعلم، ويعزز الصحة النفسية للطلاب والمعلمين على حد سواء، وسط تأكيدات بأن النظام الجديد سيُخضع للتقييم والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.