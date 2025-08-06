تكنولوجيا: سامسونج تزود أجهزة التلفاز بمساعد بيكسبي أذكى مع تحديث جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في طرح تحديث جديد لأجهزة التلفاز الخاصة بها لعام 2025، يهدف إلى تحسين أداء مساعدها الصوتي بيكسبي وتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وذكاء.

وفقًا لما أعلنته الشركة، أصبح بيكسبي الآن قادرًا على إجراء محادثات طبيعية أكثر، حيث يمكنه طرح أسئلة متابعة ذات صلة وفهم سياق الأوامر بشكل أدق. كما يمكن للمستخدمين تفعيل المساعد إما عبر الأوامر الصوتية أو من خلال الضغط على زر الميكروفون.

ولمزيد من التفاعل، أضافت سامسونج بيكسبي إلى ميزة “انقر للبحث”، ما يسمح للمشاهدين بمعرفة المزيد عن برنامج أو ممثل بمجرد طرح سؤال.

ويعتمد الإصدار الجديد من بيكسبي على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يمكّن المستخدمين من الحصول على اقتراحات محتوى مثل “رشح لي فيلمًا جيدًا للمشاهدة ليلًا”، أو حتى طرح أسئلة عامة مثل “ما ارتفاع جبل إيفرست؟”، حيث تُعرض الإجابة مباشرة على شاشة التلفاز.

إلى جانب ذلك، أصبح بإمكان بيكسبي التحكم في أجهزة المنزل الذكية المتصلة بالتلفاز، مما يعزز من دوره كمركز للتحكم المنزلي.

ويتم إطلاق التحديث بشكل تدريجي، حيث يبدأ من كوريا الجنوبية، ثم يصل إلى الولايات المتحدة في أوائل أغسطس، ليصل بعد ذلك إلى دول أوروبية مثل إسبانيا، فرنسا، إيطاليا وألمانيا قبل نهاية الشهر.

وأكدت سامسونج أن التحديث سيكون متاحًا لأجهزة Neo QLED، QLED، OLED، إضافة إلى The Frame موديلات 2025. كما ستدفع الشركة بتحديث جديد يحمل اسم Vision AI للأجهزة المؤهلة في أكتوبر 2025.

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