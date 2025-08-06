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طالب في كلية الطب يستثمر إجازته بالعمل في أول مشاريعه التجارية .. فيديو

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طالب في كلية الطب يستثمر إجازته بالعمل في أول مشاريعه التجارية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استغل الطالب في كلية الطب، جاسم الحارثي، إجازته الصيفية في العمل بالعمل في أول مشاريعه التجارية.

وقدم الطالب وجبات بطريقة مختلفة حيث يضع البصل والدجاج والخيار والزيتون والصلصات على الوجبات الخفيفة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن تكلفت مشروعه 7000 ريال، مضيفا أن بداية المشروع كانت مغامرة، ومع ذلك أكمل فيه، مشيرا إلى أن أي مشروع ليس به خسارة حتى ولو لم يحقق الفرد الربح فأنه يكفي أن استفاد من التجربة واكتسب خبرات.

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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