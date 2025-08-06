شكرا لمتابعة خبر عن طالب في كلية الطب يستثمر إجازته بالعمل في أول مشاريعه التجارية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استغل الطالب في كلية الطب، جاسم الحارثي، إجازته الصيفية في العمل بالعمل في أول مشاريعه التجارية.

وقدم الطالب وجبات بطريقة مختلفة حيث يضع البصل والدجاج والخيار والزيتون والصلصات على الوجبات الخفيفة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن تكلفت مشروعه 7000 ريال، مضيفا أن بداية المشروع كانت مغامرة، ومع ذلك أكمل فيه، مشيرا إلى أن أي مشروع ليس به خسارة حتى ولو لم يحقق الفرد الربح فأنه يكفي أن استفاد من التجربة واكتسب خبرات.