لابيد: الهجوم على رئيس الأركان جبان ومنفصل عن الواقع ويضر بالجيش

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن دعمه لرئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي يعارض توجه القيادة السياسية نحو إعادة احتلال قطاع غزة، منددا بالانتقادات التي طالته خلال الساعات الماضية.
ووصف لابيد الهجوم على زامير بأنه "جبان ومنفصل عن الواقع"، مشيرا إلى أن ذلك "يلحق ضررا بالجيش في زمن الحرب".
وكان زامير قد أدلى بتصريحات، رفض فيها توسيع العمليات العسكرية في غزة، وأعرب عن معارضته لخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية إلى احتلال القطاع بالكامل، ما أثار موجة من الهجمات السياسية ضده.
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