جهود غير معلنة.. جمعية الصرافين تروي كواليس تحسن سعر الصرف

يزيد بن سلمان - شبوة -
قال المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الأستاذ صبحي باغفار، في تصريح صحفي إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الصرف ليس أمراً عشوائياً أو مفاجئاً، بل نتيجة خطة مدروسة وُضعت قبل عامين بين جمعية الصرافين والبنك المركزي، وبدأ تنفيذها فعلياً قبل نحو شهر ونصف بشكل غير معلن.
وأوضح باغفار أن الجمعية نسّقت بشكل مباشر مع البنك المركزي لتكوين لجنة خاصة بتمويل الاستيراد، وجرى العمل على ذلك في سرية تامة لضمان نجاح الخطة، مشيراً إلى أن الدور المحوري الذي لعبه الصرافون لم يُسلط عليه الضوء بالشكل الكافي، رغم أنه كان الأساس في استقرار العملة.
وطالب باغفار بإطلاق حملة إعلامية تبرز الحقيقة، وتوضح للرأي العام أن الصرافين قدموا جهوداً كبيرة في سبيل تثبيت سعر الصرف، مضيفاً: "الآن هناك معوقات في بعض القطاعات التي لم تتجاوب مع جهود البنك المركزي وجمعيةالصرافين، والدولة تعمل على الضغط لتوسيع مستوى الاستجابة لهذا التحرك المهم".
وختم بالقول: فمن المهم أن يتعاون الرأي العام وان يتكاتف ويقف يد واحدة،لافتا يجب أن يشجع هذا الإجراء الذي لم نرى أن الكل قد اجتمع عليه الا في هذه المرحلة.
