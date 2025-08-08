شكرا لبحثكم عن خبر تحرك قوات المحرّمي يفاجئ نقاط الجبايات والمهربين في طور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انطلقت صباح اليوم، الجمعة: 8/ أغسطس/ 2025م، حملة أمنية مشتركة بتوجيهات من اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة؛ لمكافحة التهريب وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، المتمركزة في الخط الساحلي، الرابط بين العاصمة عدن ومحافظة الحديدة، في منطقة الصبيحة، بمحافظة لحج. وقامت قوات الحملة الأمنية المشتركة، التي تضم العديد من القوات الأمنية والعسكرية برفع وإزالة نقاط الجبايات المخالفة للقانون في الخط الساحلي والانتشار الأمني؛ لمكافحة التهريب في منطقة الصبيحة؛ لحفظ الأمن والاستقرار . وتضم الحملة الأمنية التي انطلقت صباح اليوم، بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة قوات مشتركة، مكونة من مختلف القوات الأمنية والعسكرية. وتهدف هذه الحملة المشتركة إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب ومنع الجبايات غير المشروعة في منطقة الصبيحة، بمحافظة لحج، وتطبيقًا للتوجيهات السابقة الصادرة من اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة، عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المسؤول العام عن ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، التي تقضي بمنع نقاط الجبايات غير القانونية.

