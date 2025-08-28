شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك: التعليم حق مقدس ولن يُعطَّل بالإضرابات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – خاص

أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن التعليم سيبقى أولوية وطنية مهما كانت التحديات، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بتعطيله أو المتاجرة به.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع قيادة وزارة التربية والتعليم ومديري مكاتبها في المحافظات، حيث دعا المعلمين إلى موازنة حقوقهم المشروعة مع واجبهم المقدس تجاه الطلاب، مؤكداً أن الحكومة تقدّر نضالهم وتؤمن بعدالة مطالبهم، وتعمل على تحسين أوضاعهم وضمان بيئة تعليمية مناسبة.

وأشار بن بريك إلى أن إضرابات المعلمين لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لحرمان الطلاب من مستقبلهم، معلناً في الوقت نفسه توجيهات بإلزام المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية فوراً تماشياً مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، ملوّحاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مدرسة تخالف القرار.

ويأتي ذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت تزداد فيه الدعوات الرسمية والشعبية لتوفير أجواء مستقرة تضمن انتظام العملية التعليمية في عموم البلاد.