شهد أمين بعد عرض هجرة في مهرجان فينيسيا 2025: الفيلم رسالة محبة للنساء من جميع الأجيال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 02:06 صباحاً - وجهت المخرجة السعودية شهد أمين التحية لكل من شاركها الحضور في العرض العالمي الأول لفيلمها «هجرة» ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وخصصت مقدمة كلماتها عن الفيلم لتقديم الشكر لكل من ساعدها على ظهور هذا العمل للنور، وفي مقدمتهم هيئة الأفلام السعودية، والمنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومنتج الفيلم.

وقالت في بداية كلمتها: «هل يمكنكم أن تمنحوني بعض الوقت من فقرة الأسئلة والأجوبة؟ أنا آسفة جدًا، فقط أود أن أشكركم جميعًا على حضوركم وعلى هذا الكم الكبير من الحب الذي أظهرتموه لفيلم هجرة.»

وأضافت: «أنا شديدة التأثر ومتحمسة جدًا، ولا أستطيع أن أصدق أنني أجلس الآن أتحدث إليكم بعد أن أنهينا مشاهدة هذا الفيلم. أود أن أستغل هذه اللحظة لأشكر بعض أفراد فريق العمل الذين لم يُذكروا، لكنني لن أنسى أحدًا. سأحاول، أولاً، المنتج المصري الأسطوري محمد حفظي، وفريق مهرجان البحر الأحمر السينمائي: أنطوان خليفة، وطبعًا منتجنا فيصل بالطيور، الذي لم يكن هذا الفيلم ليرى النور من دونه.»

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎مجلة الخليج 365‎‏ (@‏‎sayidaty‎‏)‎‏

كما وجهت شكرًا خاصًا لشقيقتها غالية أمين، وتابعت: «أريد أن أذكر بعض الأشخاص الذين ليسوا هنا: مدير التصوير ميغيل ليتين، المساعد الأول للإخراج توفيق خريش، ومنتجانا عبود عياش وسيد أبو حيدر. وأيضًا أود أن أوجه شكرًا كبيرًا لفريق هيئة الأفلام التي ينتمي إليها هذا الفيلم والتي دعمته منذ البداية، فلنصفق لهم بحرارة.»

الامتنان لشركاء الإنتاج

واصلت شهد أمين قائلة: «وكذلك فريق نيوم، وفريق العلا. لا أستطيع أن أراهم أيضًا، ربما نسيت أحدًا. آه، طبعًا علي نبيل، مساعد الكاميرا، ومنسق الإنتاج، شكراً جزيلًا على كل شيء. وأيضًا علي دراجي، الذي أمضى ليالي بلا نوم، ومنتجنا المشارك علي سعد، محاربنا الذي خلع كتفه، وتعرض لحادث سيارة، ومع ذلك حضر إلى موقع التصوير وقام بتصميم الإنتاج. شكرًا جزيلًا، علي.»

لحظة مؤثرة مع والدتها

وتوقفت المخرجة أمام حضور والدتها لأول مرة عرضًا لأحد أفلامها، وقالت: «هذا الفيلم لم يكن ليحدث من دونها. هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إحدى عروض أفلامي، وقد جاءت من السعودية خصيصًا. لذلك أنا متوترة جدًا. إنها أقسى ناقدة لي، لكنها أحبت الفيلم. شكرًا جزيلًا، ماما.»

كما وجهت التحية للسينمائي أحمد الملا بقولها: «شكرًا جزيلًا على دعمك الكبير. ليس فقط في هجرة، بل في مسيرتي كلها.»

حوار مفتوح مع فريق عمل هجرة عقب العرض الخاص للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي.، حيث بدأ صناع العمل النقاش مع الجمهور ووسائل الإعلام.#سيدتي_في_فينيسيا#مهرجان_فينيسيا_السينمائي_الدولي#Venezia82 #VeniceFilmFestival@la_Biennale pic.twitter.com/YwWsrHttw6 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 28, 2025

رسالة الفيلم: تحية للنساء واختلافاتهن

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

حول الهدف من الفيلم، قالت شهد أمين: يؤلمني قليلًا أننا نعيش اليوم في عالم يحاول أن يرى الأشياء بشكل واحد، ولا يتقبل اختلافنا عن بعضنا البعض. بالنسبة لي، هذا الفيلم هو تحية للنساء من جميع الأجيال. هذا الفيلم يحاول أن يتقبل سارة كما هي، وكما اختارت أن ترى الحرية. ويحاول أن يتقبل جانا كما هي. ويحاول أن يتقبل ليلى كما هي. ويتقبل أيضًا سيتي كما هي، كما اختارت أن تكون صادقة، وكما اختارت أن تكون حرة.»

وأضافت: «إذن، الأمر لا يقتصر على المرأة الحديثة أو الصورة التي نراها اليوم للنساء. ليس فقط هؤلاء المستقلات والحرّات، بل نساء من أجيال أخرى نقف على أكتافهن. هنّ اللواتي علّمننا كل ذلك. وهذا يتجسد في شخصية سِدّي وفي شخصية أمي.»

فلسفة شهد أمين في السينما

وتابعت المخرجة حديثها عن تجربتها الفنية: «بالنسبة لي، أكثر ما يثير حماسي في كونك صانع أفلام هو الاكتشاف. يمكننا جميعًا أن نصنع أفلامًا منسوخة عن بعضها البعض، لكن بالنسبة لي هذا لا يثيرني. أنا متحمسة عندما... سأقولها... حتى لو فشلت أحيانًا، لكن على الأقل أبحث عن شيء جديد.»

وأردفت: «السينما هي اكتشاف لغة جديدة، لغة جديدة يمكننا أن نتشاركها جميعًا. هذه هي السينما التي أؤمن بها. السينما هي العودة إلى الجذور الأساسية لشِعرنا، إلى كيف نرى بعضنا كبشر. وبالنسبة لي، مع كل فيلم أصنعه، أريد أن أكتشف كيف يمكنني أن أحكي قصة لم تُروَ من قبل بطريقة جديدة، ومع ذلك تبقى قادرة على أن تمسّ الناس. وإلا، لماذا نصنع الأفلام؟ إما أن تتصل بالناس... أو لا.»

المخرجة السعودية شهد أمين تكشف في الجلسة النقاشية بفينيسيا عن المنهج الذي تعتمده عند إخراج أي فيلم جديد، مؤكدة على أهمية البحث العميق والانطلاق من التجربة الإنسانية.#سيدتي_في_فينيسيا#مهرجان_فينيسيا_السينمائي_الدولي#Venezia82#VeniceFilmFestival @la_Biennale pic.twitter.com/aafysDUfCy — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 28, 2025

شهادة الممثل نواف الظفيري عن شخصيته

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

من جانبه، تحدث الممثل نواف الظفيري عن شخصيته داخل الفيلم، قائلاً: «أنا وشهد ودرّاج وكريم – شكرًا كريم – عملنا على إيجاد الصلة بيني وبين شخصية أحمد. أنا من جدة، ومكة ليست بعيدة عني. لذلك أنا أعرف هذا الرجل، أحمد. أعرفه شخصيًا. أعرف كيف يمشي، كيف يتحدث، كيف يأكل. لذلك حاولت أن أجد الرابط بيني أنا كـ«عواف» وبين أحمد، الذي لم يكن فقط مهتمًا بالمال، بل كان يحاول أن يجد حلولًا. هو ليس جشعًا، لم يكن يبحث عن المال فقط، بل كان يواجه الكثير من المشكلات ويحاول أن يحلّها. ولهذا كان يفعل ما يفعله.»

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

يذكر أن فريق عمل الفيلم السعودي "هجرة" تألق على السجادة الحمراء؛ في العرض العالمي الأول، ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث يُعرض الفيلم في قسم "فينيسيا سبوتلايت – Venezia Spotlight" المخصص لتسليط الضوء على أبرز الإنتاجات السينمائية.

ورغم هطول الأمطار بقوة على مقر عرض الفيلم، حرص نجوم "هجرة" على الدخول إلى السجادة الحمراء معا، في موكب ضم المخرجة شهد أمين وشقيقتها عارضة الأزياء غالية أمين المشاركة في بطولة الفيلم، مع النجوم خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، وفيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومنتج الفيلم، وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وأنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمنتج محمد حفظي، وحرص على مشاركتهم فرحة العرض العالمي الأول ألبرتو باربيرا مدير مهرجان البندقية السينمائي.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏مجلة الخليج 365‏ (@‏sayidaty‏)‏

أبطال وقصة فيلم هجرة

الفيلم السعودي "هجرة" يحظى بدعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي، يشارك في بطولته كل من: خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، براء عالم، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، تأليف وإخراج: شهد أمين، وتتلخص القصة حول الرابطة التي تنشأ بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات، خلال رحلة عبر الصحراء إلى مكة. عندما تختفي الحفيدة الكبرى، تسافر الجدة شمالًا؛ بحثًا عن المراهقة المفقودة.

قد تحبين قراءة: اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025.. إطلالات أميرية والسر في التفاصيل

ويدور فيلم "هجرة" حول جنى، البالغة من العمر 12 عامًا، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي، وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عامًا. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

جنى وستي بين البحث عن الحقيقة ومواجهة الماضي

وخوفًا من اكتشاف والد سارة للحقيقة، تُغامر ستي وجنى بكل ما أوتيتا من قوة، مصممتين على كشف سبب اختفاء سارة. تمتد رحلتهما من جنوب المملكة العربية السعودية إلى حدودها الشمالية، عابرتين طرق الحج القديمة، ومواجهتين غرباء، ومناظر طبيعية قاسية، وأسرارًا عائلية دفنت منذ زمن طويل.

ومع ازدياد تقاربهما، تبدأ جنى في كشف قصص من ماضي ستي الغني والمعقد. يكشف البحث عن سارة عن خلافات عميقة بين الأجيال بين نساء عائلتيهما. وبينما تبدأ رحلتهما القاسية في عكس تجارب الحج الروحية، قد تجد جنى وستي شيئًا أقوى من المصالحة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏مجلة الخليج 365‏ (@‏sayidaty‏)‏

مشاركة سعودية تحظى باهتمام خاص

فيلم "هجرة" يعد أبرز المشاركات التي تحظى باهتمام خاص هذا العام، بعدما استطاعت مخرجته السعودية شهد أمين، أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز المخرجات الصاعدات؛ بفضل أسلوبها السينمائي الشعري المتفرد. الفيلم يحظى بدعم صندوق البحر الأحمر، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، في عودة جديدة لأمين إلى المهرجان بعد نجاح عرض فيلمها الروائي الأول "سَعَف" عام 2019 على أرض ليدو.

#بعدسة_سيدتي | في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، جلسة تصوير رسمية لفريق عمل فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين، والذي يشارك ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ82 في قسم “الأضواء” (Venice Spotlight Competition)#سيدتي_في_فينيسيا… pic.twitter.com/iR6aLesLxT — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 28, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

اقرئي أيضاً: مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثاني: بروز صيحة المكياج الطبيعي للنجمات على السجادة الحمراء

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2025، تحت إشراف "La Biennale di Venezia" وبإدارة الناقد الإيطالي البارز ألبرتو باربيرا. الدورة الحالية، على غرار سابقاتها، تمزج بين البُعد الصناعي والإبداع الفني والتجريب، كما تشهد إعادة إحياء قسم "فينيسيا كلاسيك"، المخصص لترميم واستعادة أفلام شكلت علامة فارقة في ذاكرة الأجيال السينمائية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».