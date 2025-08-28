شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب اليمني يفتتح مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً بمواجهة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يفتتح المنتخب اليمني تحت 20 عاماً مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما يلتقي مساء اليوم الخميس 28 أغسطس بنظيره السعودي، في المباراة التي يحتضنها ملعب المحالة بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات النسخة الأولى من البطولة.

ويدخل المنتخب اليمني المواجهة الافتتاحية بطموحات كبيرة لتحقيق بداية إيجابية أمام أصحاب الأرض، الذين يُعدون أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق البطولة، أكد مدرب اليمن الكابتن محمد صالح النفيعي أن المنتخب اليمني جاء ليظهر بصورة مشرفة تعكس تطلعات الجماهير اليمنية، مشيراً إلى أن التحضيرات اقتصرت على معسكر داخلي منذ مطلع يوليو وحتى موعد السفر، بخلاف المنتخبات الأخرى التي استفادت من فترات إعداد أطول.

وأبدى النفيعي ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي يساعدهم في تخطي دور المجموعات والتأهل للدور الثاني.

من جانبه، شدد مدرب المنتخب السعودي الإسباني سيرجيو أنطونيو على جاهزية فريقه، مؤكداً أن لديه مجموعة من العناصر المميزة القادرة على المنافسة بقوة وحصد البطولة.

وكان الاجتماع الفني للبطولة قد أقر أن يظهر المنتخب اليمني بالزي الأحمر الكامل في لقاء الافتتاح، بينما يرتدي المنتخب السعودي زيه الأخضر التقليدي.

يُذكر أن منافسات كأس الخليج العربي تحت 20 عاماً تشهد مشاركة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين:

المجموعة الأولى: السعودية، اليمن، قطر، الكويت.

المجموعة الثانية: العراق، عمان، البحرين، مصر.