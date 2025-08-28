ساعات حاسمة في دبي: تدشين 5 خطوط جديدة للحافلات و10 مناطق سوف تتخلص من الزحام المروري بشكل نهائي بعد 48 ساعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها سوف تقوم بتدشين 5 خطوط جديدة للحافلات العامة يوم غداً الخميس الموافق 29 أغسطس 2025، وأوضحت الهيئة أن تدشين الخطوط الجديدة يأتي في إطار جهودها لتعزيز شبكة النقل العام في دبي بما ينسجم مع النمو السكاني والتوسّع العمراني والتقدّم، الذي تشهده إمارة دبي في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة ومنها قطاع النقل والمواصلات.

إطلاق 5 خطوط جديدة للحافلات العامة في دبي وتطوير 9 خطوط أخرى

استجابة للطلب المتزايد على خدمة الحافلات العامة، وتلبيةً لاحتياجات الجمهور من رواد النقل الجماعي عموماً، وركاب الحافلات العامة على وجه الخصوص، تستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتدشين 5 خطوط جديدة للحافلات العامة يوم غداً الخميس الموافق 29 أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة أن الخطوط الجديدة التي سيتم تدشينها، هي كالآتي:

- الخط 31: سيربط هذا الخط بين مدينة دبي للتعهيد وواحة السيليكون، وسوف يختصر زمن التنقل بين المنطقتين إلى 20 دقيقة في أوقات الذروة.

- الخط 62A: سيتم فصل مسار الخط 62 لإطلاق الخط 62A، الذي سيعمل بين منطقتي القصيص الصناعية ومحطة مترو القصيص.

- الخط X91: سيعمل هذا الخط بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة حافلات جبل علي، وسيكون هذا الخط سريعاً ومشابه للخط الحالي 91 ولكن دون التوقف في محطة مترو الخليج التجاري.

- الخط 62B: سيتم فصل مسار آخر عن الخط 62 وإطلاق الخط 62B، والذي سيعمل بين محطة مترو القصيص وراس الخور - مساكن سماري، وبزمن تقاطر 30 دقيقة بين حافلة وأخرى خلال ساعات الذروة.

-الخط F26A: سيربط هذا الخط بين موقف حافلات أون باسيف ومنطقة القوز الصناعية 4، وسيُسهم هذا الخط في تسهيل تنقّل ركاب الحافلات داخل منطقة القوز الصناعية وبزمن تقاطر 30 دقيقة بين حافلة وأخرى خلال ساعات الذروة.

تطوير 9 خطوط

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إطلاق الخطوط الجديدة سوف يتزامن مع تطوير 9 خطوط أخرى من خلال تعديل مسارات الحافلات فيها بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب لجعل رحلتهم اليومية مفعمة بالراحة والسلاسة..

وأوضحت الهيئة أن الخطوط التي سيتم تطويرها وتعديل مسارات الحافلات فيها، هي كالآتي:

- الخط 50: الاستمرار في تشغيل الخط نفسه بين محطة حافلات المدينة العالمية ومحطة حافلات الخليج التجاري، ولكن ابتداءً من التاريخ المذكور، لن يمر الخط بمدينة دبي للتعهيد، كما سيُعاد التعديل في المدينة العالمية في المرحلة الثانية.

- الخط 21A: سَيُختصرُ مسار الخط ليعمل بين محطة حافلات القوز ومحطة حافلات الغبيبة.

- الخط: 21B: سَيُختصرُ مسار الخط ليعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة حافلات القوز.

- الخط J01: سَيُعَدّلُ مسار الحافلات داخل قرية الجميرا الدائرية.

- الخط 7: سَيُحوّل الخط من دائري إلى اتجاهين وسيعمل بين محطة حافلات القوز والسطوة.

- الخط 91: اختصار مسار الخط وسيعمل بين محطة حافلات الغبيبة ومحطة مترو الخليج التجاري جهة الشمال.

- الخط F62: سَيُحوّل الخط من دائري إلى اتجاهين وسيعمل بين محطة مترو الإمارات وند الحمر.

- الخط 77: تحويل خدمة الخط من دائري إلى اتجاهين ويعمل بين محطة مترو ميدان بني ياس ومنطقة القرهود

- الخط X25: سَيُختصرُ مسار الخط ليعمل بين محطة حافلات الكرامة وواحة السيليكون.

تطوير وتوسيع شبكة الحافلات العامة في دبي

تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشكل مستمر على توسيع وتطوير شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وتعمل الهيئة على تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل بهدف جعلها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.