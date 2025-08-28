رسميًا.. تحديث أسعار توثيق العقود عبر منصة إيجار.. تعرّف على الأسعار الجديدة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تحديث جديد لأسعار توثيق العقود عبر منصة إيجار وذلك ابتداءاً من تاريخ إعلان هذا القرار. وقالت البلديث أنّ التحديث الجديد لرسوم توثيق العقود يتماشى مع خططها المرسومة. وأضافت البلدية أنّه سيتم إلغاء قيمة الرسوم السابقة والعمل بالرسوم الحالية المعلنة.

البلدية تُعلن تحديث أسعار توثيق العقود عبر منصة إيجار

وأشارت البلدية أنّه بات بإمكان أي شخص تسديد رسوم توثيق العقود بالصيغة الحالية وذلك عبر منصة إيجار بسهولة وذلك عبر اتباع الخطوات اللازمة. وقالت البلدية أنّه يمكن تسديد رسوم توثيق العقود عبر تطبيق المنصة أو موقعها الإلكتروني بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البلدية. وأضافت البلدية أنّه يجب على الأشخاص الذين يريدون توثيق عقودهم أن يطلعوا جيداً على التحديث الجديد لرسوم العقود.

رسوم توثيق العقود عبر منصة إيجار:

يمكن تسديد رسوم توثيق العقود عبر منصة إيجار ويتضمن التحديث الجديد لرسوم العقود ما يلي:

-العقد السكني 125 ريال للسنة الواحدة.

-تقبيل العقد السكني 250 ريال.

-العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى.

-تجديد العقد التجاري 400 ريال .

-تقبيل العقد التجاري 400 ريال .

خطوات تجديد عقد الإيجار عبر منصة إيجار :

-الدخول على حساب المستفيد في منصة “إيجار”.

-اختيار العقد المطلوب تجديده من قائمة العقود.

-الاطلاع على بيانات العقد.

-إرسال العقد إلى الطرف الآخر لقبول تجديده وتوثيقه.

-دخول الطرف الآخر إلى حسابه في شبكة إيجار وقبول تجديد العقد.

-إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المسجل لدى منصة أبشر.