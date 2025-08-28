أساسيات يجب أن تحتوي عليها حقيبة الطفل المدرسية

شروط اختيار الحقيبة المدرسية بشكل عام

حقيبة المدرسة

احرصي على أن يكون وزن الحقيبة المدرسية مناسباً لوزن طفلك، ولا يزيد وزنها على 10% من وزن الطفل. اهتمي بأن تغطي الحقيبة المدرسية مساحة أعلى ظهر الطفل إلى نهايته، وألا تتجاوز أبعادها منطقة الخصر لتجنب تحميل الطفل المزيد من الجهد. لاحظي أنه يجب ألا تتجاوز الأبعاد الأفقية للحقيبة عرض طفلك، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون الأطراف بارتفاع كتفيه كليهما. راعي أن تكون الأحزمة أو الحمالات الخاصة بالحقيبة مبطنة بمادة لينة؛ كي لا تضغط على كتفيه، مع ضرورة توافر دعامة قطنية سميكة من جهة الخلف لدعم وسلامة العمود الفقري.

محتويات هامة ضعيها في حقيبة طفلك المدرسية

أقلام التلوين

نصائح هامة عند اختيار مستلزمات حقيبة المدرسة

احرصي في حال اختيارك للمستلزمات الأساسية التي يجب أن تحتويها حقيبة المدرسة مثل دفاتر اليوميات الصغيرة "المفكرات أو الأجندات"، وكذلك كتب التلوين، ويمكن إضافة لوح ناعم وحامل أقلام متعدد الاستخدام، وكذلك لوحات ألعاب رقمية ومخططات وصور تحتوي على أسماء فواكه، وأسماء طيور وحيوانات، ولكن يجب ألا تزيدي من عدد مثل هذه الأدوات، بحيث لا تكون كثيرة أو قليلة عن اللازم.

علمي طفلك كيف يستخدم كل أداة على حدة لكي لا يضيع وقته مثل استخدام المبراة، والفرق بينها وبين المبراة الضخمة التي تحتفظين بها في البيت، كما يجب أن يعرف الطفل الوقت المناسب لاستخدام كل أداة مثل استخدام المسطرة؛ لكي يفصل بين كل سؤال وإجابته والسؤال الذي يليه مثلاً.

حاولي عند اختيار مستلزمات الحقيبة المدرسية لطفلك أن تخبري طفلك أن الأدوات التي تم شراؤها تهدف إلى تسهيل تعليم الطفل وليس اللعب والعبث بها، ويجب الاهتمام بها والمحافظة عليها واستخدامها بحكمة وتوفير وعدم إهدارها بسرعة، وذلك ضمن خطوات لتدريب طفلك على الادخار وفن إدارة المال الصغير جربيها تكسبِي الكثير .

جربي أن تتسوقي لشراء بعض المستلزمات المدرسية عبر مواقع التسوق المختلفة المتوافرة على شبكة الإنترنت؛ إذ تساعدك تجارة التجزئة الإلكترونية في اختيار أحدث المستلزمات لطفلك، والتي يمكنك شراء كمية مناسبة منها لتخزينها عند الحاجة وعدم إضاعة الوقت في الأسواق التقليدية.

أشياء لا تضعيها في حقيبة المدرسة لطفلك

صندوق طعام المدرسة

لا تشتري المسطرة المعدنية ضمن أدوات القرطاسية الخاصة بالطفل على الإطلاق؛ فالمسطرة المعدنية قد تتسبب بالأذى للطفل بسبب حوافها الحادة، كما أنها قد تكون وسيلة يستخدمها الطفل المشاغب ضد الأطفال الآخرين، ولذلك فمهما كانت العروض المتاحة مغرية عليها فلا تقومي بشرائها، ويمكن أن تستبدلي بها مسطرةً مصنوعةً من البلاستيك الصحي أو من الخشب. ابتعدي عن شراء الأقلام الرصاص التي تنتهي أطرافها بالريش أو المجسمات الصغيرة، حيث إن هذه الأقلام ورغم جمال منظرها فهي قد تسبب عدة مشاكل للتلاميذ خاصة في حال التحاقهم بالصف الأول، ومن هذه المشاكل أن التلميذ الصغير قد ينشغل باللعب بها أو النظر إليها عند الكتابة، فقد يظل طفلك يلعب بالريش أو يقوم بنتفه أو وضعه في فمه، ويتسبب بالقذارة حوله، كما أن المجسمات التي تعلق بالأقلام تشغل الطفل عن متابعة الشرح، والمجسمات عموماً في نهاية الأقلام تسبب ثقلاً على عضلات كف الطفل؛ مما يجعله يشعر بالألم في أطراف أصابعه وعدم الرغبة بالاستمرار في الكتابة مع مرور الوقت، فلذلك يجب أن تختاري له الأقلام العادية والخفيفة الوزن. توقفي عن شراء القرطاسية مثل الكراسات خصوصاً التي تكون على شكل شخصيات كرتونية مهما كانت مغرية في نظر طفلك، والسبب أنها سوف تحول حصة الدراسة إلى حصة لعب، وقد تسبب الفوضى بين التلاميذ الصغار في الفصل، وقد يتعرض طفلك للتأنيب والعقاب من المعلم بسبب ذلك، ويجب أن تكون الحصة الدراسية فرصة لكي يتدرب طفلك على الفصل بين اللعب والتعلم، وعلى ذلك فيجب أن تختاري ضمن محتويات حقيبته أدوات قرطاسية ذات ألوان جذابة فقط. لا تقومي بشراء أدوات القرطاسية الثمينة لطفلك الذي سيكون تلميذاً مثل باقي التلاميذ مهما بلغ حبك له، فالطفل بهذه الطريقة سوف يتعلم الأنانية والكبر والتعالي، يجب أن تضعي له في الحقيبة المدرسية الأدوات والمستلزمات التي يستخدمها عامة التلاميذ، وبذلك فسوف يتعود طفلك على التواضع، ويشارك أدواته هذه مع الزملاء، كما أنك لن تتعرضي لخسارة المال في حال أضاع طفلك قطعاً من القرطاسية الباهظة الثمن، أو في حال تعرضت للتلف.

من الضروري أن تعرف الأم ما يهم الطفل من أدوات ومستلزمات يومية في الحقيبة المدرسية، وعدم إضافة أشياء لا يحتاجها بل إن هناك بعض الأمهات يضعن أشياء قد تسبب المشاكل والحوادث للطفل خلال فترة وجوده في الدوام الدراسي، وبعيداً عن عينيها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف، حيث أشار إلى، وأشياء أخرى لا يجب أن تضعيها فيها، وشروط اختيار الحقيبة ذاتها مثل وزنها المناسب لوزن الطفل، وغيرها من الشروط في الآتي:الأقلام : لاحظي أن طفلك بحاجة إلى أقلام الرصاص؛ لأنها هي وسيلة تعليم الكتابة الأولية بالنسبة له، ولكن قلم الرصاص يتعرض كثيراً للكسر بسبب ضغط الطفل عليه بأصابعه لمدة طويلة، ومراراً وتكراراً أثناء تعليم الطفل الحروف والأرقام، فيمكنك أن تختاري له أقلام رصاص ميكانيكية بكمية مناسبة، وضعي في حقيبته كمية مناسبة منها، احتفظي بباقي الكمية في البيت.المحايات: اختاري لطفلك المحايات التي تكون على شكل ألعاب أو حيوانات صغيرة؛ لأن الأطفال يحبون أن يتابعوا بنظرهم أجزاء الحيوانات أثناء ذوبانها بالتدريج.المبراة: ضعي لطفلك في حقيبته مبراة مصنوعة من البلاستيك القوي، ودربيه على استخدامها، ويجب أن يكون لها حافظة لكي لا تؤذي أصابعه عند بحثه عنها.أقلام التلوين: ضعي لطفلك في حقيبته ألواناً مختلفة تناسب حصص الرسم، ومن هذه الأنواع ألوان باستيل زيتية وأقلام شمع، وكذلك ألوان أقلام الرصاص.دفاتر الملاحظات: اهتمي بأن تضعي لطفلك في حقيبته دفاتر الملاحظات الصغيرة الحجم، وهي تختلف في استخدامها وشكلها عن دفاتر الدراسة، حيث يستطيع أن يكتب عليها أفكاره التي تخطر على باله عند مناقشة المعلم، إضافة للواجبات المنزلية الخاصة بكل مادة لكي لا ينساها.