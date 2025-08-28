في يوم المرأة الإماراتي.. 5 نساء إماراتيات رائدات في مجال الموضة والجمال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - لم تتوانَ دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً عن بذل ما في وسعها لتمكين المرأة في المجالات كافة، بما فيها مجال الموضة والجمال، وهذا ما أتاح للنساء الإماراتيات الفرصة لإثبات أنفسهن والوصول إلى العالمية في كثير من الأحيان، رافعات اسم الإمارات عالياً. اليوم 28 أغسطس، نحتفي بيوم المرأة الإماراتية، المرأة التي حققت نجاحاً عالمياً في الميادين كافة، وتحديداً في عالم الجمال، حيث نرصد خمس نساء إماراتيات رائدات في مجال المكياج والشعر والعناية بالبشرة والعطور، واللاتي يمثلن قصة نجاح خطّتها المرأة الإماراتية بحروف من ذهب.

فتحية محمد: بصمة مميزة في عالم مكياج العرائس

https://www.instagram.com/p/DN0170sZncc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN0170sZncc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN0170sZncc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُعتبر فتحية محمد من أبرز خبيرات المكياج الإماراتيات اللواتي تركن بصمة واضحة في عالم مكياج العرائس. فهي تتميز بقدرتها على المزج بين الأسلوب الكلاسيكي الفخم واللمسات العصرية الراقية، ما يجعل كل عروس تتألق بإطلالة حالمة تبرز ملامحها الطبيعية وتُضفي عليها أنوثة استثنائية. أعمالها انتشرت بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح مرجعاً لكل فتاة تبحث عن إطلالة متجددة في يومها الكبير.

الريم السيف: تأثير مميز في عالم المكياج والعناية بالبشرة

https://www.instagram.com/p/DHjeQO4TN0v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHjeQO4TN0v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHjeQO4TN0v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بخبرتها الطويلة في المكياج واهتمامها العميق بالعناية بالبشرة، استطاعت الريم السيف أن تجمع بين الجمال الداخلي والخارجي في إطلالات النساء الإماراتيات. فهي لا تكتفي بتقديم إطلالات جمالية متكاملة، بل تشارك متابعاتها نصائح عملية للحفاظ على صحة البشرة وتألقها، مما جعلها واحدة من الشخصيات المؤثرة في عالم الجمال بالإمارات والمنطقة العربية.

فاطمة الراشدي: ثورة جمالية جديدة

https://www.instagram.com/p/DGzyKXKPAd6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGzyKXKPAd6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGzyKXKPAd6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُعد فاطمة الراشدي من الأسماء الإماراتية التي فرضت نفسها بقوة في عالم الجمال من خلال ابتكار أساليب جديدة في المكياج تواكب أحدث الصيحات العالمية. أسلوبها المبتكر والجرأة التي تتحلى بها جعلتاها مصدر إلهام للشابات اللواتي يبحثن عن التميّز والتجديد. فاطمة لا تقدم مكياجاً فحسب، بل تبتكر رؤية جمالية عصرية تُبرز شخصية المرأة وتعكس ثقتها بنفسها.

ميرا الحمادي: بصمات مميزة في عالم المكياج وتصفيف الشعر

https://www.instagram.com/p/CkeF2YpLgqZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CkeF2YpLgqZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CkeF2YpLgqZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



مزجت ميرا الحمادي بين شغفها بالمكياج وفن تصفيف الشعر، لتصبح من الأسماء الإماراتية الرائدة في صياغة إطلالات متكاملة. فهي تؤمن أن المكياج وتسريحة الشعر وجهان لعملة واحدة في إبراز جمال المرأة، وقد نجحت في تقديم أساليب عصرية تحمل توقيعها الخاص. حضورها اللافت في المناسبات والمهرجانات الجمالية منحها مكانة بارزة بين خبراء الجمال في الإمارات والخليج.

آمنة الحبتور: مؤسسة علامة "أركاديا" للعطور

https://www.instagram.com/p/DNOGlx2Skko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNOGlx2Skko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNOGlx2Skko/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



استطاعت آمنة الحبتور أن تضع بصمتها في عالم الجمال من خلال تأسيس علامة "أركاديا" للعطور، التي تعكس هوية إماراتية أصيلة ممزوجة بروح عصرية. نجحت في تقديم عطور تحمل قصصاً وحكايات مستوحاة من الثقافة والبيئة الإماراتية، لتصبح علامة بارزة في المنطقة والعالم. آمنة تُجسد صورة المرأة الإماراتية الطموحة التي تكتب قصة نجاحها بإبداع وحرفية عالية.

المرأة الإماراتية.. جمال يروي قصة نجاح

من مكياج العرائس إلى العطور العالمية، أثبتت النساء الإماراتيات أن الإبداع لا يعرف حدوداً، وأن الشغف حين يقترن بالإرادة يصنع بصمات تبقى خالدة في عالم الجمال. وفي يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بنماذج مشرقة صنعت الفرق، وفتحـت آفاقاً جديدة للجيل القادم من الشابات. فهن لسن مجرد خبيرات في الموضة والجمال، بل سفيرات للقوة والإبداع والهوية الإماراتية العريقة.