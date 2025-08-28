جائزة هولندا الكبرى: منافسة محتدمة بين بياستري ونوريس و"الجيش البرتقالي" خلف فيرستابن

الرياص - اسماء السيد - زاندفورت : بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، تعود عجلة بطولة العالم للفورمولا واحد للدوران في هولندا، حيث سيحاول الأسترالي أوسكار بياستري المتصدر منذ نيسان/أبريل، الحفاظ على موقعه في مواجهة أقرب منافسيه زميله في فريق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

على حلبة زاندفورت، التي تستضيف الجولة الخامسة عشرة من أصل 24 جولة هذا العام، يبدو أن أوراق الأفضلية في يديّ نوريس الفائز بثلاثة من السباقات الأربعة الأخيرة (النمسا وبريطانيا والمجر)، كما كان آخر سائق يصعد إلى العتبة الأولى لمنصة التتويج على ساحل بحر الشمال العام الماضي.

يتأخر نوريس الثاني الذي استهل العام الحالي في الصدارة، بفارق تسع نقاط فقط عن بياستري (284 مقابل 275)، وذلك قبل 10 جولات من النهاية.

وبإمكان البريطاني ابن الـ25 عاما أن يتجاوز زميله الأسترالي الذي يصغره بعام، علما أن الأخير كان قد أنهى سباق زاندفورت العام الماضي في المركز الرابع.

يتمتع الثنائي بحرية التسابق مع بعضهما البعض بموجب "قوانين بابايا" الخاصة بالفريق الذي يطلق عليه هذه التسمية نسبة للون الفريق، حيث تعني هذه القواعد في جوهرها "عدم الاصطدام ببعضنا البعض"، وفقا لبياستري.

هذا ما شاهدناه في جائزة كندا الكبرى حين وقع نوريس في المحظور واصطدم بزميله، ومع تزايد حدة المنافسة تتطلع الجماهير إلى معرفة ما إذا كان فريق ماكلارين سيغيّر قوانينه لصالح سائق على حساب الآخر.

خطر هطول الأمطار

ويحكم ماكلارين، حامل لقب الصانعين، قبضته على صدارة الفرق منذ السباق الأول هذا العام، متابعا فرض سطوته وتوسيع الفارق بينه وبين باقي منافسيه، حيث حقق 11 فوزا في الفئة الأولى من أصل 14 جولة أقيمت حتى الآن، في حين هيمن على المركزين الأول والثاني في 7 سباقات منها.

خلف الحظيرة البريطانية، تتقاسم بقية الفرق فتات النقاط إذ يحتل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، المركز الثالث متأخرا بفارق 97 نقطة عن بياستري، في حين يخضع لسيطرة ماكلارين وهو أمر لم يعتد عليه في السنوات الماضية.

وعلى أرضه وبدعم من "جيشه البرتقالي" هذا الأسبوع، لا يزال "ماد ماكس" يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات، بهدف استعادة شرفه المهدور أكثر من أجل الدخول في السباق على اللقب الذي يبدو مضمونا على الورق لفريق الـ"بابايا".

طال أمد غياب فيرستابن عن المركز الأول، إذ اكتفى بالفوز بسباقين هذا العام، علما أن آخر فوز لسائق ريد بول يعود إلى أيار/مايو في سباق إميليا رومانيا الإيطالي.

يتوقع سائق ريد بول أن يكون السباق صعبا، بعد فوزه بثلاث من أصل أربع نسخ منذ عودة جائزة هولندا الكبرى إلى روزنامة البطولة عام 2021 "قد يُعقّد الطقس الأمور".

ومن المتوقع هطول الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي ظروف يُبدع فيها الهولندي.

حلبة ضيقة

أكثر المستفيدين من فترة الراحة هو من دون أدنى شك البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، الذي أثار جدلا كبيرا بسبب تصريحاته بعد مغادرته حلبات الفورمولا واحد في أوائل آب/أغسطس وسط أزمة ثقة في فيراري المنتقل إلى صفوفه بعد أعوام من النجاح مع مرسيدس.

مع نهاية جائزة المجر الكبرى مطلع هذا الشهر، انتقد "السير" نفسه بكلمات قاسية جدا بعد الفشل الذي رافقه خلال التجارب التأهيلية لسباق الأحد (انطلق من المركز الثاني عشر).

قال من دون تردد وبكلمات عبّرت عن إحباطه الشديد بعدما أنهى السباق من المركز الذي انطلق منه بفارق كبير عن زميله شارل لوكلير من موناكو، الذي حلّ رابعا "أنا عديم الفائدة تماما".

ردَّ مديره، الفرنسي فريديريك فاسور، قائلا "إنه مُتطلب جدا تجاه نفسه في المقام الأول. لهذا السبب هو بطل العالم سبع مرات".

وصل فيراري، ثاني ترتيب الصانعين بفارق كبير عن ماكلارين (559 مقابل 260)، إلى الساحل الهولندي "عازما على الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي حققه في السباقات القليلة الماضية، حيث كان أكثر تنافسا"، وفقا لما أعلنه فاسور هذا الأسبوع.

وأكد الفرنسي مجددا "ستكون التجارب التأهيلية حاسمة للغاية في نهاية هذا الأسبوع، نظرا لصعوبة التجاوز على هذه الحلبة".

تُمثل حلبة زاندفورت الضيقة تحديا حقيقيا للسائقين، وقد يكون التجاوز أكثر صعوبة من أي مكان آخر

وصف السائق الفرنسي بيار غاسلي الحلبة قائلا "إنها حلبة تقليدية للغاية، ذات منعطفات ضيقة وسريعة، ومنعطفاتها المائلة تجعلها فريدة ومثيرة للغاية".

في هولندا، سيبحث سائق ألبين عن فرصة جيدة تحت الأمطار المتوقع أن تهطل، آملا في تكرار سيناريو عام 2023، عندما صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته مع فريقه في زاندفورت باحتلاله للمركز الثالث.

سيكون هذا الأداء موضع ترحيب مرة جديدة من قبل الحظيرة الفرنسية البريطاني التي لا تملك القدرات الكافية للدخول في دائرة المنافسة بقوة، وتحتل حاليا المركز العاشر والأخير في ترتيب الصانعين برصيد 20 نقطة فقط.