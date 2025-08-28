شكرا لقرائتكم خبر ديوانية غرفة المدينة تناقش آفاق الاستثمار الرياضي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت غرفة المدينة المنورة أمس، لقاء ضمن سلسلة ديوانية غرفة المدينة تحت عنوان الاستثمار الرياضي، بمشاركة المدير العام للإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة بدر الجريسي، والرئيس التنفيذي لشركة أباسكو محمد البلادي، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة فهد المغير، وأعضاء المجلس، والأمين العام أحمد زيدان، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة حاتم أبو سلامة.

واستعرض اللقاء مشاريع الاستثمار الرياضي، وبرامج خصخصة الأندية، والتوجهات الحديثة في تطوير القطاع، إضافة إلى عرض رؤية متكاملة لأهداف المشاريع الاستثمارية ودورها في تحقيق المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة أباسكو، محمد بن عودة البلادي، أن استحواذ الشركة على نادي الأنصار جاء ضمن استراتيجية لدعم الاستثمار الرياضي وتطوير الأندية، موضحا أن وزارة الرياضة أسهمت عبر الإدارة العامة للاستثمار في تمكين المستثمرين، فيما تتولى إدارة التخصيص الإشراف على متابعة تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية للنادي وتعزيز موارده المالية، من خلال مشاريع قائمة تستهدف تحسين المرافق وتوسيع المشاركة المجتمعية.

من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان، أن الاستثمار الرياضي أصبح أداة استراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي، إذ يسهم في نمو قطاعات حيوية مثل السياحة والبنية التحتية وإيجاد فرص العمل، إلى جانب أثره الاجتماعي الملموس المتمثل في زيادة معدلات المشاركة في الأنشطة البدنية وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتطرق المتحدثون إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، وإمكانات جذب الاستثمارات المحلية والدولية للقطاع الرياضي، مؤكدين أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية للرياضة.

واختتم اللقاء بفقرة للمداخلات والاستفسارات من الحضور، عكست اهتمامهم الكبير بتطوير القطاع الرياضي في المدينة المنورة، وحرصهم على الإسهام في صياغة مستقبل استثماري مزدهر يعزز مكانة المنطقة وجهة تنموية رائدة.