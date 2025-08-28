شيخة البدر لـ الخليج 365: الشخصية التي سأجسدها بمسلسل كائنات صعبة ومختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 05:44 مساءً - تواصل الفنانة شيخة البدر بالإمارات تصوير الموسم الثاني لمسلسل "كائنات" وقالت لـ"الخليج 365":" كل ما أستطيع أن أقوله عن هذا العمل إنني أصور الجزء الثاني منه وهو مسلسل رعب وأكشن يتحدث عن قصص حدثت أو أساطير من الزمن الماضي وبعضها خرافات".

وأضافت شيخة البدر قائلة: "بسبب انشغالي بتصوير هذا العمل اعتذرت عن تصوير مسلسل عرض عليّ في الكويت. فالشخصية التي أجسدها جديدة وصعبة وهي شخصيتان في شخصية تعدّ مركبة، لذلك لم أتمكن من تصوير عملين في آن واحد، فاضطررت للاعتذار وبرغم أن فريق التصوير هنا وأيضًا بالكويت مشكورين حاولوا أن ينسقوا لكن فضلت أن أعمل وأركز على مسلسل "كائنات" لأنني أحببت أن أشتغل على الشخصيتين بطريقة صحيحة وأمنحها الوقت الكافي لتكون مميزة".

وتضيف:"لكن بعد انتهائي من تصوير هذا العمل إن شاء الله تكون هنالك أعمال أخرى قادمة".

واختتمت شيخة حديثها قائلة: "أحب أن أشكر المخرج والقائمين على المسلسل وأتمنى أن يحوز العمل على رضا المشاهدين عند عرضه".

مسلسل "كائنات"

ومسلسل "كائنات" يعد أول مسلسل رعب وتشويق إماراتي يستخدم شخصيات خيالية من التراث الإماراتي العربي يتكون العمل من 13 حلقة تعود بنا الزمن الماضي ثم تمتد الأحداث إلى الزمن الحالي، وتحكي القصة عن صراع بين صديقين، الأول يريد التضحية وإنقاذ العالم، أما الثاني يسعى نحو القوة والسيطرة المطلقة وتتوالى الأحداث.

ويعرض العمل حصرياً على تطبيق ADtv، وهو من تأليف مروة عبدالقادر الديب، ومن إخراج "الأسعد الوسلاتي"، ومن إنتاج "شركة روتس"، ويشارك فيه نخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب ومنهم ماجد الجسمي، رحاب العطار، أحمد عبد الرزاق، محمد جمال، هدى عبدالرحمن أحمد، فاتن أحمد ، شيخة البدر.

آخر 4 أعمال عرضت للفنانة شيخة البدر

وكانت آخر 4 أعمال عرضت للفنانة شيخة البدر هو مسلسل "أبو البنات"من إﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، مشاري المجيبل، شوق الهادي، فهد باسم، نور محمود، طلال باسم، صمود المؤمن، ضاري الرشدان، هبة الناجم، وجلنار.

مسلسل "شغاب"من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى رشيد ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إسماعيل عبدالله، ومن بطولة الفنان أحمد الجسمي، حبيب غلوم، هيفاء حسين، أحمد الأنصاري، مروان عبدالله، إبراهيم سالم، أمل محمد، عبدالله الجنيبي، ريم حمدان، سارة السعدي، شيخة البدر، آلاء شاكر، خالد البناي، حسين سعيد، هيا القايدي، عبدالله صالح، سعيد الهرش، ماجد الجسمي، ريم الفيصل، خالد النعيمي، موازي عبدالله، وإبراهيم القحومي.

مسلسل "وطن عمري"من ﺇﺧﺮاﺝ عمار رضوان، من ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم الزعابي، ومن بطولة الفنانة فاطمة الحوسني، بدرية أحمد، ليلى المقبالي، خليفة البحري، عبدالرحمن الملا، ومحمد الكعبي.

مسلسل "مناير وأربع كناين"، من إخراج محمد كاظم، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، وأسرار دهراب.

شيخة البدر -الصورة من المصدر

