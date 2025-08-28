 تفاعل واسع من المشاهير العرب مع أول رسالة صوتية لأنغام بعد أزمتها الصحية 

لجين عمران : إنسانة قبل أن تكون فنانة

فهد العليوة: صوت باق في القلوب

تقلا شمعون: سلامة قلبك

عبد العزيز الويس: فرحة لكل محبي الفن

كارمن سليمان: ألف حمدالله على سلامتك يا حبيبة قلبي

رابط إنساني

عودة أنغام إلى مصر بعد فترة علاج بألمانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 11:15 صباحاً - تصدرت النجمةقائمة الترند على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت محط اهتمام الكثيرين على محرك البحث الشهير " غوغل" ، وذلك بعد نشرها أول تسجيل صوتي مؤثر عبر صفحتها على " انستغرام"،عقب أزمتها الصحية الأخيرة، حيث ظهرت فيه متأثرة ووجهت رسالة لجمهورها الذي غمرها بالدعم في محنتها.والمميز في هذا الأمر، هو التفاعل الكبير لعدد من نجوم ومشاهير العرب مع التسجيل الصوتي لأنغام، حيث حرصوا على توجيه رسائل دعم ومساندة لها من خلال تعليقاتهم على التسجيل الصوتي لأنغام، والتي نستعرض أبرزها فيما يلي.أعربت الإعلامية السعودية لجين عمران عن فرحتها الكبيرة بسلامة الفنانة أنغام، مؤكدة أنها لم تكف عن الدعاء لها طوال فترة أزمتها الصحية، ليس فقط لأنها فنانة راقية بصوتها ومكانتها، بل لأنها إنسانة طيبة تستحق كل الخير.وأشارت عمران إلى أنّ ما مرت به أنغام قد أوجع قلوب محبيها وأصدقائها، لافتة إلى أن الدعوات لها انطلقت من القلوب الصادقة حتى يمن الله عليها بالشفاء.وختمت عمران تعليها بالدعاء لـ " أنغام" بأن يحفظها الله لعائلتها وجمهورها، وأن يرزقها دوام الصحة والعافية وطول العمر، مؤكدة أن مكانتها الاستثنائية في قلوب محبيها باقية مهما اشتدت المحن.كما وجّه الكاتب الكويتي فهد العليوة رسالة دعم للفنانة أنغام، أعرب فيها عن سعادته بسلامتها، متمنياً لها دوام الصحة والعافية.وأكد العليوة، على أن أنغام لم "توحش" جمهورها فقط، بل تركت فراغاً في المسرح الذي يليق بروعة صوتها وحضورها، مشيراً إلى أنّ مكانتها ستظل محفوظة في قلوب محبّيها وعائلتها.وختم رسالته بالدعاء لها بأن يحفظها الله ويمنحها العافية، لتظل دائماً سنداً لجمهورها ومصدر إلهام لهم."كما عبرت أيضاً الفنانة اللبنانية تقلا شمعون عن فرحتها بسلامة الفنانة أنغام، مؤكدة مشاعرها بكلمات مؤثرة قالت فيها: سلامة قلبك ألف سلامة، وأرفقتها برموز تعبّر عن الامتنان والشكر لله على تعافيها، أبرزها القلوب الحمراء والأيدي المرفوعة للدعاء. وقد عكست رسالتها حالة من المودة الصادقة والاطمئنان على إحدى أهم الأصوات العربية.أعرب الفنان الكويتي عبد العزيز الويس عن بالغ سعادته بسلامة الفنانة أنغام، مؤكداً أن تعافيها يشكل فرحة لكل محبي الفن العربي الأصيل، وأشاد الويس بمكانتها الفنية وتأثيرها الكبير على جمهورها، داعياً الله أن يمنحها دوام الصحة والعافية ويحفظها لعائلتها ومحبّيها، ليظل صوتها وإبداعها مصدر إلهام وإشعاع للجمهور العربي.الفنانة كارمن سليمان توجهت بالتهنئة لأنغام على سلامتها متمنية لها دوام الصحة قائلة:" ألف حمدالله على سلامتك يا حبيبة قلبي يا رب ما تشوفي شر أبداً وترجعي لينا تنوري الدنيا بحبك يا نغومة".وتجدر الإشارة إلى أن التفاعل الكبير للنجوم والمشاهير مع التسجيل الصوتي للنجمة أنغام بعد أزمتها الصحية، يعكس مكانتها الخاصة في قلوب جمهورها والزملاء على حد سواء، ويؤكد أن الفن ليس مجرد أداء صوتي أو حضور على المسرح، بل هو رابط إنساني يتجاوز الحدود.

أنغام عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.

وقد حرصت أنغام خلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الـ فيسبوك أو الظهور ببث مباشر، ليتحدث عن التطورات، وكان دائماً ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجياً، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.

