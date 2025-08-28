المستشارون الماليون يهيمنون على صناديق ETF للبيتكوين والإيثريوم بقيمة 18.3 مليار دولار

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مساءً - أظهر تقرير جديد من Bloomberg Intelligence أن المستشارين الماليين أصبحوا أكبر شريحة يمكن تتبعها بخلاف المستثمرين الأفراد التي تشتري صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين والإيثريوم.

وقال محلل صناديق ETF لدى بلومبرغ، جيمس سيفارت، في منشور على منصة X يوم الأربعاء، إن المستشارين الماليين "يهيمنون على قائمة الحائزين المعروفين" لصناديق الإيثريوم، إذ استثمروا أكثر من 1.3 مليار دولار (ما يعادل 539,000 إيثريوم) في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 68% عن الربع السابق.

الأمر نفسه لوحظ في صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة. ففي يوم الاثنين، أشار سيفارت إلى أن "المستشارين هم إلى حد بعيد أكبر الحائزين الآن"، إذ بلغت قيمة انكشافهم أكثر من 17 مليار دولار تعادل 161,000 بيتكوين. وفي كلا الحالتين، كان حجم انكشاف المستشارين الماليين يقارب ضعف حجم مديري صناديق التحوط.

مع ذلك، أوضح سيفارت أن هذه الأرقام مبنية على بيانات مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ما يمثل فقط جزءًا من جميع حاملي صناديق البيتكوين الفورية.

وأضاف: "هذه البيانات مستمدة أساسًا من تقارير 13F. وهي تغطي حوالي 25% فقط من أسهم صناديق ETF للبيتكوين. أما النسبة المتبقية (75%) فهي مملوكة لجهات غير ملزمة بالتقارير، وغالبًا ما تكون مستثمرين أفراد".

بيانات صناديق ETF تكشف الاتجاه

قال فينسنت ليو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Kronos Research، إن هذه البيانات تشير إلى تحول من التدفقات المضاربية إلى تخصيصات طويلة الأجل مدفوعة بالاستراتيجيات الاستثمارية.

وأضاف: "كونهم أكبر الحائزين، فإن تمركزهم الاستراتيجي يوفر سيولة أعمق وأساسًا طويل الأمد لدمج الأصول المشفرة في الأسواق العالمية."

وأوضح ليو أن اعتماد المزيد من المستشارين الماليين لصناديق البيتكوين والإيثريوم سيؤدي إلى إدراجها رسميًا كأداة تنويع طويلة الأمد داخل المحافظ الاستثمارية التقليدية، إلى جانب الأسهم والسندات والأصول السائدة الأخرى.

كما أشار إلى أنه "مع دخول المزيد من العملات البديلة إلى مجال صناديق ETF، واعتماد الأصول المدرة للعوائد مثل الإيثريوم المُحصَّص، سيتمكن المستشارون من استخدام الأصول المشفرة ليس فقط لتنويع المحافظ، بل أيضًا لتوليد عوائد، وهو ما يعزز وتيرة التبني على المدى الطويل."

فرص نمو للمستشارين مع وضوح القوانين

توقع محللون أن عدد المستشارين الماليين في سوق صناديق ETF المشفرة قد يشهد انفجارًا مع دخول اللوائح التنظيمية حيز التنفيذ. وكانت Fox News Business قد توقعت في يوليو أن "تريليونات الدولارات" قد تتدفق إلى السوق عبر المستشارين الماليين.

بدوره، قال باف هوندال، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة الأسترالية Swyftx، لصحيفة Cointelegraph إن حيازات المستشارين الماليين في صناديق البيتكوين ETF نمت بحوالي 70% منذ يونيو، مدفوعة بتراجع التشدد التنظيمي في الولايات المتحدة إلى جانب الطلب القوي على الأصول عالية المخاطر. وأضاف: "من المرجح أننا لا نزال في الفصول الأولى من النمو.

وكما هو الحال مع أي استثمار يكتسب زخمًا، يظهر نوعان من المشاركين: من يدخل مبكرًا، ومن يلحق لاحقًا خوفًا من فوات الفرصة".

الدور التنظيمي في توسع صناديق ETF المشفرة

من جانبه، قال كادان ستادلمن، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في منصة Komodo، إن البيانات توضح أن "المستثمرين الأفراد عبر مستشاريهم الماليين يبحثون عن الوصول إلى أسواق العملات المشفرة عبر وول ستريت".

وأضاف: "تشهد صناديق الإيثريوم نجاح صناديق البيتكوين، لكن على نطاق أصغر، ما يمثل تحولًا من التبني المبكر إلى التبني المؤسسي. ولسنا نتحدث هنا عن شركات صغيرة في وول ستريت، بل عن أسماء كبرى مثل بلاك روك وفيـديليتي."

أكبر حاملي صناديق الإيثريوم المتداولة (ETF) وفقًا لبيانات نموذج 13F حتى الربع الثاني. المصدر: James Seyffart

مع ذلك، يرى ستادلمن أن "الواقع التنظيمي" سيؤثر على نمو المستشارين الماليين في السوق المشفرة على المدى الطويل.

فقد أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يوليو "مشروع كريبتو" لتعزيز الابتكار القائم على البلوكشين، كما أقرّ الكونغرس قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، ووقعه الرئيس دونالد ترامب ليمنح الوضوح التنظيمي الذي طالما طالبت به جماعات الضغط في القطاع.

وأضاف ستادلمن: "في وول ستريت يُنظر إلى العملات المشفرة الآن بشكل أكبر كأصل استثماري أكثر من كونها ثورة. تحرك الكيانات الكبرى تبعه المستشارون الماليون الذين وجدوا الثقة بعد وضوح القوانين."

لكنه حذر من أن انتخاب حكومة أقل ودية تجاه العملات المشفرة قد يعطل هذا التقدم، عبر فرض تشديدات قد تُجمِّد السوق المؤسسية وتثير مخاوف المستشارين من فقدان تراخيصهم إذا قدموا هذه المنتجات.