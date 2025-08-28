ترامب يضع 11 مرشحًا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.. 3 منهم قد يكونون ودودين مع العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 01:54 مساءً - تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لا يقل عن 11 مرشحًا لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، فيما يُعتقد أن ثلاثة منهم على الأقل يتبنون مواقف إيجابية تجاه العملات المشفرة.

قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لشبكة Fox News يوم الأربعاء إن هناك 11 "مرشحًا قويًا للغاية" لرئاسة الفيدرالي، سيبدأ في مراجعتهم وإعداد القائمة المختصرة اعتبارًا من الشهر المقبل.

ووفقًا لما أوردته CNBC في 13 أغسطس نقلاً عن مسؤولين في الإدارة، فإن القائمة تضم: رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، والرئيس السابق لفيدرالي سانت لويس جيمس بولارد، ونائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون، والعضو في مجلس المحافظين كريس والر، ونائبة رئيس الرقابة ميشيل بومان، والحاكم السابق للفيدرالي لاري ليندسي.

There are 11 strong Fed chair candidates. After Labor Day, we’ll start interviews and present a shortlist to President Trump.@POTUS has a sophisticated view of monetary policy, great respect for the Fed, and wants a leader who can restore its mission and credibility. pic.twitter.com/iAW6sG8FVU — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 27, 2025

كما تضم القائمة: المستشار الاقتصادي في إدارة بوش مارك سوميرلين، ورئيس الاستراتيجيات في بنك الاستثمار Jefferies ديفيد زيرفوس، ورئيس الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى BlackRock ريك ريدر.

يحدد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما يؤثر بشكل مباشر على كيفية استثمار الأسواق. فعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة السيولة وتحفيز الرهانات على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، بينما تؤدي زيادات الفائدة إلى تراجع هذه الرهانات.

ريك ريدر: "البيتكوين باقٍ ولن يزول"

أبدى ريك ريدر من BlackRock مواقف إيجابية بشأن العملات المشفرة في السابق.

ففي مقابلة مع وول ستريت جورنال مطلع 2024، قال إن البيتكوين قد يصبح "جزءًا رئيسيًا من أطر تخصيص الأصول"، مضيفًا: "مع مرور الوقت سيصبح الناس أكثر ارتياحًا معه".

وفي نوفمبر 2020، قال ريدر لشبكة CNBC إنه يعتقد أن "العملات المشفرة والبيتكوين باقية"، مشيرًا إلى أن "تقبل التكنولوجيا والعملات المشفرة، خاصة من جيل الألفية، أمر حقيقي".

تجدر الإشارة إلى أن BlackRock تمتلك أكبر صناديق استثمار متداولة (ETF) في السوق لكل من البيتكوين والإيثر.

والّر وبومان يرسلان إشارات ودية للعملات المشفرة

يُذكر أن كريس والّر وميشيل بومان من الفيدرالي، وكلاهما مدرجان ضمن المرشحين، قد أرسلا مؤخرًا إشارات إيجابية تجاه العملات المشفرة.

ففي 20 أغسطس، قالت بومان، أكبر مسؤولة تنظيمية في الفيدرالي، إنه ينبغي السماح لموظفي البنك المركزي بالاستثمار بمبالغ صغيرة في العملات المشفرة لفهم التكنولوجيا، مضيفة أن ذلك سيساعدهم في تكوين "فهم عملي للوظائف الأساسية".

وبعدها بيوم، قال والّر إن القطاع المصرفي "ليس لديه ما يخشاه" من أنظمة الدفع المشفرة خارج النظام المصرفي التقليدي، واصفًا إياها بأنها "مجرد تكنولوجيا جديدة لنقل الأصول وتسجيل المعاملات".

في المقابل، كان باول أكثر حذرًا في تصريحاته عن العملات المشفرة. ففي يونيو، قال إن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا، متوقعًا أن تزيد البنوك من تعاملها مع القطاع، بينما صرّح في ديسمبر أن البيتكوين يُعد أقرب لمنافس للذهب أكثر من كونه منافسًا للدولار الأمريكي.

دور Jefferies في قطاع التشفير

من جانبه، فإن بنك Jefferies الذي يشغل فيه زيرفوس منصب مدير الاستراتيجيات، منخرط بعمق في قطاع التشفير.

فقد دعم الاكتتابات العامة الأخيرة لمنصات مثل eToro ومُصدر العملات المستقرة Circle Internet Group ومنصة التداول Bullish والمُقرض المشفر Figure.

كما دعم مبكرًا خطط شركة Strategy لشراء البيتكوين، ويُقال إنه خصص مصرفيًا بارزًا للعمل على قطاع التشفير حصريًا منذ خمس سنوات على الأقل.

تنتهي ولاية باول كرئيس للفيدرالي في مايو، بينما تستمر ولايته كعضو في مجلس الاحتياطي حتى أوائل 2028. وقد أثار خطابه الأخير يوم الجمعة آمالًا بخفض أسعار الفائدة، مع توقع الأسواق المالية أن يقوم الفيدرالي بتخفيضها في اجتماعه المقبل منتصف سبتمبر.