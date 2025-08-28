البيتكوين تستعيد الهيمنة: هل اقترب نهاية الزخم المحيط بالعملات البديلة؟

تشير التحركات الأخيرة في مؤشر هيمنة البيتكوين إلى احتمالية اقتراب موجة العملات الرقمية البديلة من نهايتها.

حيث ارتد المؤشر مؤخرا عن خط اتجاه صاعد ظل صامدا منذ مطلع عام 2023، ليستقر فوق مستوى 58%، ما يعزز احتمال عودة التركيز إلى البيتكوين على حساب العملات الرقمية البديلة.

حذّر “بنجامين كوين”، مؤسس منصة “Into The Cryptoverse”، من هذا التحول الأسبوع الماضي، متوقع ارتفاع إضافي في هيمنة البيتكوين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

1 week warning



Bitcoin Dominance is likely going to move higher in Sep/Oct.



As noted in the post below, ALTs tend to find tops against BTC in late August.



Liquidity will flow back to the king. https://t.co/YX8FaX7SPt pic.twitter.com/BUN27JMC1n — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 27, 2025

وأوضح أن العملات الرقمية البديلة غالبا ما تبلغ ذروتها مقابل البيتكوين في أواخر أغسطس قبل أن تبدأ بالتراجع مع اقتراب الربع الأخير من العام، حيث تعود السيولة إلى الأصل الأقوى.

بياناته الفنية تشير إلى أن مؤشر الهيمنة قد يتجه نحو نطاق 61% إلى 63%، وهو ما قد يتزامن مع ضعف في أداء معظم العملات البديلة، خصوصا في حال تراجع زخم الايثيريوم الذي قاد مؤخرا موجة ارتفاع السوق.

رغم ذلك، أبدى محللون حذر بشأن التوجهات قصيرة الأجل.

أشار أحد المتابعين إلى إمكانية انخفاض الهيمنة إلى 52% لاحقا هذا العام، ولكن ليس على المدى القريب.

وعلّق “كوين” على ذلك بأن مؤشرات المدى الطويل لا تزال داعمة لاتجاه صعودي في هيمنة البيتكوين، رغم أن المدى القصير قد يُظهر حالة من التشبع الشرائي.

من جهة أخرى، لا يزال سعر البيتكوين مستقر نسبيا حول 113,000 دولار، بارتفاع يومي طفيف بنسبة 1%، رغم تراجعه الأسبوعي بنسبة 1%.

من جهته أشار المحلل الفني “بيتر براندت” إلى وجود “عرض سوقي” محتمل بعد تنفيذ أمر بيع كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا أن استعادة مستوى 117,570 دولار ضرورية لتجنب تشكّل قمة مزدوجة هابطة.

مع تزايد هيمنة البيتكوين ومؤشرات ضعف في الزخم لدى العملات البديلة، قد يشهد السوق تحول تدريجي يعيد ترتيب أولويات المستثمرين في الأسابيع المقبلة.

