طلال باسم يعلن عن موعد عرض مسرحية أوكادا

مسرحية "أوكادا"

عمل قادم للفنان طلال باسم

آخر عمل درامي عرض للفنان طلال باسم

View this post on Instagram A post shared by طلال باسم Talal Basem (@talal_basem23)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 04:35 مساءً - يستعد الفنان طلال باسم وفريق عمل المسرحية الاستعراضية "أوكادا" لتقديم عروض جديدة للمسرحية بالكويت بتاريخ 4 سبتمبر 2025.وشارك الفنان طلال باسم فيديو كرتوني لأبطال العمل وعلق وكتب "ابتداءً من 4 سبتمبر 2025 ، أضخم عمل فني هذا الموسم، مسرحية "أوكادا" ، للمخـرج شملان النصار، للكاتب جاسم الجلاهمة، للمنتج عبدالله عبدالرضا".و"OKADA" هي مسرحية جديدة من بطولة الفنانة إيمان الحسيني، الغالية، جلنار، روان العلي، مشاري القبندي، عبدالله عبدالرضا، طلال باسم، محمد المنصوري. ومن ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة.تدور أحداثها في عمق أفريقيا الأسطوري، وتربط بين الصراعات القبلية والنداءات الروحية في رحلة وجودية برحلة مليئة بالتشويق والمغامرات،وتعالج أيضًا أمورًا مجتمعية بطريقة مختلفة وكوميدية.كما سيعرض الفترة القريبة القادمة للفنان طلال باسم مسلسل بعنوان "صيف 99" هو من ﺇﺧﺮاﺝ سعود بوعبيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ومن بطولة الفنانة طيف، قحطان القحطاني، أحمد إيراج، فهد الصالح، رهف محمد، يعقوب عبدالله، عبدالمحسن القفاص، زينب بهمن، فاطمة البصيري، طلال باسم، ضاري الرشدان، ريان دشتي، شهد الياسين، مرام البلوشي، ناصر الدوسري، وغرور.وتدور الأحداث حول عائلة "شعيب بن معروف" التي تعود لمواجهة ماضي صيف 1999 المليء بالأسرار التي تؤثر في حياتهم وحياة أحفادهم. وهي درامية اجتماعية تسلط الضوء على حياة عائلة خليجية متعددة الأجيال، يواجه كل فرد من هذه العائلة تحديات مختلفة وصراعات عديدة، منها العاطفية والنفسية والاجتماعية.وكان آخر عمل عُرض للفنان طلال باسم هو مسلسل بعنوان "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: الفنانة فوز الشطي، يعقوب عبد الله، عبد العزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، طلال باسم، نوف السلطان، فهد الصالح، رهف محمد. ودارت أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.

