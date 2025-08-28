انت الان تتابع خبر السيد الصدر يصدر توجيهاً بشأن ولادة الرسول الكريم محمد (ص) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة له على منصة (اكس)، تابعتها الخليج 365، انه "على كل محبّي شهيد الله وشهيد الجمعة أن لا ينسوا وصية مرجعهم بزيارة أمير المؤمنين في النجف الأشرف في ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي ذلك نصرة للدين والمذهب والانتماء".

وتابع: "نعم فيه نصرة لله ولرسوله ولوليّه ولمرجعنا الشهيد الناطق بالحق.. فمن ثبت فلا يقصر بذلك، والسلام على رسول الله ووصيّه والسلام على نائب المعصومين في غيبتهم".