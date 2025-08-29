قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

شددت كل من قطر ومصر، أمس، على استمرار جهودهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم عدم رد إسرائيل رسمياً حتى الآن على مقترح الصفقة الذي سلمه الوسطاء يوم 18 أغسطس الجاري.

وفي مؤتمر صحفي في مدينة العلمين المصرية، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده ومصر مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، معرباً عن أسفه على أن جهود وقف الحرب في القطاع قوبلت بمزيد من التجاهل.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت أي ذريعة، مضيفاً أن الجهود المصرية والقطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى صفقة مستمرة، رغم عدم التجاوب الإسرائيلي.

في الأثناء، قال مسؤولو صحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 16 فلسطينياً على الأقل في أنحاء القطاع أمس، وأصابت عشرات في جنوبه، بينما أفاد السكان بتكثيف القصف على ضواحي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة، قال سكان إن العائلات تفر من منازلها ويتجه معظمها نحو الساحل، في وقت قصفت فيه القوات الإسرائيلية أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة في شرق المدينة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد من قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع إلى 71 بعد إضافة من سقطوا أمس.

وفي جنوب قطاع غزة، وصل عشرات إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات بأعيرة نارية، وأضاف أن الجيش فتح النار على حشد تجمع قرب موقع لتوزيع المساعدات.