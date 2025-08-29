شكرا لقرائتكم خبر «دان» تمكن السياحة الريفية عبر مشاركتها في كرنفال بريدة للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «دان» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بصفتها راعيا ذهبيا في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، وتقدم خدماتها للزوار في مجالات السياحة الريفية والبيئية والترفيهية، والتعريف بالبرامج المخصصة لدعم وتمويل المزارعين وأصحاب النزل الريفية، بما يعزز مكانة السياحة الزراعية والريفية.

وتأتي مشاركة «دان» في الكرنفال امتدادا لدورها في تمكين شريحة واسعة من أبناء منطقة القصيم من استثمار المزارع والبيوت الريفية وتحويلها إلى نزل سياحية، مستفيدة مما تزخر به المنطقة من تنوع طبيعي وزراعي، وما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتكون وجهة جاذبة لعشاق الطبيعة والسياحة الريفية.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة للمستفيدين منح امتيازات تجارية، وتقديم برامج تدريبية للمزارعين وأصحاب النزل الريفية، وخدمات متكاملة تشمل التخطيط والتصميم، وتمكين المستفيدين من بناء وتشغيل المشاريع الريفية والسياحية، بما يسهم في استدامتها الاقتصادية ورفع جودة مخرجاتها.

وشهدت منطقة القصيم خلال الأعوام الأخيرة إقبالا متزايدا على تحويل البيوت الريفية وبعض المزارع إلى نزل ومنتجعات سياحية تستوعب الزوار من داخل المملكة وخارجها، وهو ما يتوافق مع أهداف شركة «دان» في دعم المستثمرين عبر الإرشاد والتأهيل والتمويل والتسويق، لضمان جودة الخدمات وتلبية المعايير المعتمدة.

يذكر أن شركة دان تعد من الشركات الوطنية الرائدة في دعم وتطوير السياحة الريفية، وتعمل على ابتكار مبادرات نوعية تسهم في تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة المستدامة.