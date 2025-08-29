الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وفي إطار الجهود الإغاثية الإماراتية، تواصل عملية «الفارس الشهم 3» دعم المخابز البدائية في مخيمات النازحين، لتوفير الخبز للأسر النازحة، في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

وبمساهمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يعمل 30 مخبزاً بدائياً بشكل يومي، حيث يوفر المخبز الواحد احتياجات 150 عائلة يومياً بإجمالي 10.500 مستفيد يومياً.

ويعتبر دعم المخابز أولوية منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، حيث يعد أحد أهم المشاريع لمواجهة خطر المجاعة في القطاع ويسهم في تخفيف معاناة الأسر في المخيمات من خلال توفير الخبز بشكل يومي.

وأمس الأول، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بدعم التكيات الخيرية في القطاع، لتأمين وجبات يومية يستفيد منها أكثر من 40 ألف شخص، حيث شمل الدعم الإغاثي 13 تكية خيرية في جنوب قطاع غزة، و7 تكيات بالمحافظة الوسطى. ويشمل الدعم توفير المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الضرورية لتشغيل التكيات، التي تمثل مصدر غذاء رئيساً لآلاف الأسر التي أثقلها الجوع، وسط أوضاع إنسانية مأساوية خلفتها الحرب المستمرة.

كما واصل متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» توزيع الطرود الغذائية على النازحين في مخيم «عائدون» بمنطقة البريج وسط القطاع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات استأنفت عبر عملية «الفارس الشهم 3» توزيع الطرود الغذائية على مخيمات النزوح، ومراكز الإيواء المسجّلين عبر البوابة الإلكترونية.