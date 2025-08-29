تابع الان خبر أهالي غزة يشكرون السعودية على دعمها الإغاثي في مواجهة المجاعة في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ثمَّن أهالي قطاع غزة الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ظل تفاقم المجاعة في غزة واستمرار الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السكان.

وأعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم العميق لما وفرته المملكة من مساعدات غذائية ومواد أساسية ساهمت في التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكدين أن هذه الجهود السعودية تأتي في وقت بالغ الحساسية مع اشتداد الحصار وندرة الغذاء والدواء والوقود والمياه.

وقالت إحدى الأرامل إن المساعدات وصلت في لحظة حرجة بعدما فقد كثير من الأسر مصادر رزقها، معتبرة أن وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس جديدًا، بل هو امتداد لمواقف تاريخية داعمة. فيما أشار أحد المستفيدين إلى أن المملكة لم تتأخر يومًا في مساندة الفلسطينيين، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى.

كما أوضحت إحدى المستفيدات أنها تعيش مع أطفالها في مأوى مدرسي أنشأته المملكة عام 2007 لإيواء الأيتام وذوي الشهداء والنازحين، مشيرة إلى أن الدعم السعودي ظل حاضرًا في أحلك الظروف، وكان بمثابة طوق نجاة لهم.

واختتم أهالي غزة رسائلهم بالتأكيد على أن المساعدات السعودية المتواصلة خففت عنهم وطأة الأزمة الإنسانية الراهنة، واعتبروها سندًا حقيقيًا يمدهم بالأمل في مواجهة أصعب مراحل حياتهم.