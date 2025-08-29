تابع الان خبر السعودية تشارك في المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي بمدينة العلمين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى العربي الأول لـ الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه مدينة العلمين في جمهورية مصر العربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة عدد من الخبراء وصنّاع القرار في المجال.

وخلال كلمة المملكة، أكد المهندس فيصل بن فهد السلوم، خبير الدراسات الإستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن المملكة أولت حوكمة البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي اهتمامًا استراتيجيًا بوصفها ركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن إنشاء “سدايا” عام 2019 جاء ليكون المرجع الوطني في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح السلوم أن “سدايا” أطلقت عدة مبادرات رائدة أبرزها “المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي” لتوحيد الجهود الحكومية وتوفير ممكنات داعمة تساعد الجهات المختلفة على تبني حلول مبتكرة وفعّالة، بما يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات والابتكار.

كما استعرض جهود السعودية في بناء شراكات دولية فاعلة مع منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاتصالات، واليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إضافة إلى الإيسيسكو. وأسفرت هذه الجهود عن إطلاق مبادرات نوعية، من أبرزها “ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي”، الذي حظي بتأييد 53 دولة، ويهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية وضمان موثوقيتها.

ويستمر المنتدى على مدى يومين بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسط مشاركة عربية واسعة لمناقشة آفاق الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستقبلية في خدمة التنمية.