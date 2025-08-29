شكرا لقرائتكم خبر أجواء مطرية وغائمة في نجران تدفع سكان المنطقة وزوارها للتوافد على المتنزهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة نجران منذ نهاية الأسبوع الماضي حتى أمس، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات المنطقة ومراكزها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت منطقة نجران منذ نهاية الأسبوع الماضي حتى أمس، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات المنطقة ومراكزها. وجرت على إثر ذلك السيول في وادي نجران، وعدد من الأودية والشعاب في عدد من محافظات المنطقة ومراكزها، ومنها بئر عسكر وعاكفة، وغدير الصبايا؛ مما أسهم في تلطيف أجواء المنطقة، ودفع سكان المنطقة وزوارها للتوافد على المتنزهات البرية الطبيعية بالمنطقة، للاستمتاع بالمناظر الجميلة، التي تناغمت فيها المياه المتدفقة مع الأشجار الخضراء المورقة، والطيور المغردة على أغصان الأشجار، في منظر أخاذ يسلب الألباب، ويزيل الأعباء عن كاهل مرتاديها.

