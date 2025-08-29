شكرا لقرائتكم خبر «السعودية للكهرباء» توقّع مذكرتي تفاهم مع وزارة الطاقة السورية في معرض دمشق الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الشركة السعودية للكهرباء ضمن فريق منظومة الطاقة السعودية في وفد المملكة المشارك في معرض دمشق الدولي 2025، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم مع وزارة الطاقة السورية، وذلك بحضور سعادة المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الشركة على دعم مسيرة التعاون المشترك بين المملكة والدول الشقيقة في مجالات الطاقة، وتعزيز حضورها الدولي كإحدى أكبر شركات الكهرباء على مستوى المنطقة. كما تعكس هذه الخطوة الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة في تطوير الشراكات الدولية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم خطط النمو والتنمية المستدامة.

وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين الشركة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، مجالات واسعة للتعاون الفني والاستشاري تشمل تقديم الدعم في مواجهة التحديات التشغيلية، وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، ومشاركة الخبرات، إضافة إلى تبادل المعرفة في إدارة الشبكات ورفع مستوى الموثوقية والابتكار التقني. كما اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتحديد مجالات التعاون التفصيلية خلال الأشهر المقبلة، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات تنفيذية ملزمة بحلول الربع الثاني من عام 2026 .

أما المذكرة الثانية فقد وُقعت بين شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع «PDC» – التابعة للسعودية للكهرباء – والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، وتركز على المجالات الهندسية والاستشارية وتنفيذ مشروعات محطات النقل والتوزيع، بما يعزز البنية التحتية الكهربائية ويدعم المشاريع التطويرية المستقبلية.

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لمساعيها في نقل المعرفة والخبرات تحت إشراف ودعم وزارة الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز الموثوقية ودعم الاستدامة. كما نوَّهت بأن مشاركتها في معرض دمشق الدولي تأتي ضمن دورها الريادي في تمثيل قطاع الطاقة السعودي إقليميًا ودوليًا، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطيد العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية.