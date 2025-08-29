اخبار الخليج / اخبار الإمارات

السيدة الأولى لباكستان: المرأة الإماراتية ملهمة لنساء العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وام)
أشادت السيدة آصيفة بوتو زرداري، السيدة الأولى لجمهورية باكستان الإسلامية، بالمرأة الإماراتية، مثمنة دورها القيادي المتنامي في مختلف المجالات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية، أكدت السيدة آصيفة أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التقدم بدولة الإمارات، وتواصل إلهام النساء في مختلف أنحاء العالم.
وقالت، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس» "في يوم المرأة الإماراتية، أحيي قوة المرأة الإماراتية التي كسرت الحواجز وتبوأت مواقع القيادة في مجالات الحكومة والأعمال والعلوم والثقافة، مستنيرة برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".

