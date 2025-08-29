ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أفرد منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، أمس، في دبي، جلسة خاصة استضاف خلالها آمنة فكري، سفيرة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، للحديث عن مسيرتها في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، والدور الريادي التي تؤديه المرأة الإماراتية في تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الدولية، بفضل ثقة القيادة الرشيدة في قدراتها وإسهاماتها.

وخلال الجلسة، التي جاءت تحت عنوان «سفيرات الإمارات: تمثيل مُشرِّف على الساحة العالمية»، حيث أكدت أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في مختلف المجالات ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وجهودها الدؤوبة، لتصبح دولة الإمارات اليوم دولة رائدة عالمياً في هذا المجال، لاسيما في مجال الشؤون الدولية والدبلوماسية، وهي المكانة التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، يواكبها بروز مساهمة المرأة في مجال العمل الدبلوماسي. وقالت: «ما حققته اليوم المرأة الإماراتية من نجاحات هو نتيجة مباشرة لالتزام الدولة الراسخ بدعم المرأة منذ عهد والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واليوم، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المضي قدماً في تأكيد أهداف هذه الرؤية وتحويلها إلى إنجازات ملهمة على الصعيد الدولي».

وأضافت أن إسهامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شكلت نموذجاً مُلهماً لكل إماراتية لدورها الرائد في العمل النسائي محلياً وعالمياً، وفي دعم المرأة كشريك أساسي في التنمية الشاملة لدولة الإمارات، وتعزيز حضورها وعطائها الإيجابي على الصعيدين المحلي والدولي. وحول تجربتها في السلك الدبلوماسي واهتمامها منذ وقت مبكر بدراسة العلاقات الدولية، أشارت آمنة فكري إلى أن مجال العلاقات الدولية لم يكن متاحاً في كل الجامعات، لكنها أصرّت على دراسة هذا التخصص لتحقيق حلمها بأن تكون سفيرة لدولة الإمارات في المستقبل. كما أشارت إلى الخبرة الكبيرة التي حصلت عليها من خلال عملها في مكتب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ودعم سموه اللامحدود للشباب الدبلوماسيين، لاسيما المرأة، وحرص سموه على تمكينهم وصقل مهاراتهم وشخصياتهم الدبلوماسية حتى يتمكنوا من تمثيل الدولة بشكل مشرِّف في مختلف المحافل الدولية.

واستذكرت الفرصة التي تشرفت خلالها بلقاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مع وفد من الدبلوماسيات الإماراتيات لاستعراض إنجازاتهن، وما شكله هذا اللقاء من علامة فارقة في مسيرتها الدبلوماسية بما لسموها من دور رئيسي ورائد في مجال العمل النسائي.

بناء جسور التعاون

حول التحديات التي تواجه المرأة خلال عملها في السلك الدبلوماسي، أكدت آمنة فكري أنه لا شك أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المرأة خلال تمثيلها للدولة في الخارج، كاختلاف الثقافات والطقس والبُعد عن الدولة والأهل، ولكن العاملين في هذا المجال يدركون هذه التحديات ويتجاوزونها، ويكون تركيزهم على التمثيل المشرِّف للدولة، وبناء جسور التعاون مع الدول الخارجية.

وفي نهاية الجلسة، وجهت آمنة فكري، مجموعة من النصائح للراغبات في الانضمام للسلك الدبلوماسي في المستقبل، أكدت خلالها أن الطريق مفتوح لكل من يجتهد ويعمل بجد ليكون على قدر الثقة التي تمنحها قيادتنا الرشيدة للمرأة في دولة الإمارات.