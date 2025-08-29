فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك وسينر يبلغان الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا، الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد مباراة شاقة تغلبت فيها على الهولندية سوزان لامينس 6 1 و4 6 و6 4 الخميس.

وستلعب شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2022، مع الروسية آنا كالينسكايا الـ29 من أجل مقعد في ثمن النهائي.

وحققت البولندية الفوز في 16 من آخر 17 مباراة لها عقب تتويجها بلقبي ويمبلدون وسينسيناتي.

قالت بعد الفوز الأخير "لم تكن مباراة سهلة. ارتكبت بعض الأخطاء".

وأضافت "شعرت أن الأمر يعتمد عليّ، إن ارتكبت الأخطاء أم لا. في بعض الأحيان فعلت ذلك. ربما توترت قليلا في المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة بمثابة العودة إلى البداية وعليك أن تبدأ من جديد".

وبدا أن شفيونتيك في طريقها إلى تحقيق فوز سهل بعدما تقدمت 3 0 على إرسالها ثم أعادت كسر إرسال منافستها مرة ثانية عند 5 1 قبل حسم المجموعة الأولى.

وأكملت البولندية طريقها بالتقدم 2 1 بعد كسر إرسال منافستها الثاني، لكن لامينس المصنفة 66، ردّت الدين سريعا وبقوة 2 2، قبل أن تخسر إرسالا جديدا عند 3 4. مع ذلك، انتفضت وعادت 4 4 ثم تقدمت 5 4 قبل كسر إرسال شفيونتيك للمرة الثالثة 6 4.

واستعادت شفيونتيك السيطرة ونجحت بكسر إرسالين متتاليين لمنافستها الهولندية 4 1 قبل أن تخسر إرسالها الثالث، لكن ذلك لم يوقفها لتحقيق الفوز في ساعتين وسبع دقائق.

وحذت حذوها الأميركية كوكو غوف الثالثة بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 7 6 (7 5) و6 2.

وتلتقي غوف الفائزة ببطولة رولان غاروس هذا العام مع البولندية ماغدالينا فريتش في الدور التالي.

وتأهلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى سابقا، إلى الدور الثالث أيضا إثر تخطيها الأميركية هايلي بابتيست 6 3 و6 1 في 70 دقيقة.

فازت البطلة السابقة لفلاشينغ ميدوز مرتين، على منافستها المصنفة 47 عالميا بخمس كسرات للإرسال، لتُعادل أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى منذ تتويجها بآخر ألقابها الأربعة الكبرى في ملبورن قبل أربع سنوات.

ومن بين المصنفات الأخريات اللواتي تأهلن ايضا، الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، البرازيلية بياتريز حداد مايا والتشيكية ليندا نوسكوفا.

فوز سهل لسينر

ولدى الرجال، واصل الإيطالي يانيك سينر مشواره بهدف الفوز باللقب للمرة الثانية تواليا، إثر تغلبه السهل على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 3 و6 2 و6 2 ليبلغ الدور الثالث.

وقال سينر "انا سعيد جدا للطريقة التي خضت بها مبارياتي الثلاث حتى الآ

ن. هدفي تطوير مستواي في الارسال لكني راض عن كل الجوانب الاخرى في لعبي".

وسيلعب سينر الذي وصل إلى نهائي ثلاث من البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم وفاز ببطولتي أستراليا وويمبلدون وخسر أمام الإسباني كارلوس ألكارس في فرنسا، مع الكندي دينيس شابوفالوف (27) السبت.

ويأمل سينر بأن يصبح أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز منذ السويسري روجيه فيدرر الذي فاز بخمس بطولات متتالية.

وتغلب الالماني ألكسندر زفيريف الثالث على البريطاني جايكوب فيرنلي 6 4 و6 4 و6 4 محققا فوزه الخامس والأربعين منذ مطلع العام الحالي.

تقاسم سينر والإسباني ألكاراس الألقاب السبعة الأخيرة في الغراند سلام لكن زفيريف يأمل في وضع حد لهذه السيطرة بقوله "اريد افساد الحفلة، سأحاول القيام بذلك".

ولم يخسر زفيريف اي مجموعة حتى الان في البطولة وبلغ الدور الثالث للمرة السابعة تواليا باستثناء نسخة عام 2022 عندما كان مصابا.

وكان زفيريف بلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة هذا العام وخسر امام سينر.