ثلاثة حرائق في يوم واحد.. الدفاع المدني بصنعاء يخمد النيران في منزل ومحلين تجاريين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثلاثة حرائق في يوم واحد.. الدفاع المدني بصنعاء يخمد النيران في منزل ومحلين تجاريين

شهدت العاصمة صنعاء يوم أمس الخميس، ثلاثة حرائق منفصلة، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخمادها.

وأفادت مصلحة الدفاع المدني في بيان لها أن فرقها باشرت التعامل مع ثلاثة حوادث حريق في مناطق مختلفة من أمانة العاصمة.



الأول اندلع في منزل سكني بمديرية التحرير، والثاني نشب في محل لبيع "الشيبس" بمديرية الصافية، أما الحريق الثالث فكان في محل ألعاب بالدور الثالث في مديرية السبعين.

ودعت المصلحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات ومعايير الأمن والسلامة العامة في منازلهم ومحلاتهم التجارية، مؤكدة على أهمية فحص الأسلاك الكهربائية بشكل دوري لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.