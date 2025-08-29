اردول: يا سعادة المستشار أنت لن تحدد للقوى السياسية ماذا ستفعل واين وكيف

قرأت تصريحات لمستشار رئيس الوزراء الاستاذ محمد محمد خير في حوار مع الأستاذة صباح موسى وضمن ما تناوله من تصريحات متعددة حديثه عن الحوار (السوداني -السوداني ) والذي قام بتحديد مواعيده وأطرافه وموضوعاته، وواضح ان جهات كثيرة بمافيهم (التكنوقراط) يميلون لاطالة فترات حكمهم وبمبررات مختلفة.

وأكبر مبرر الان هو الحرب التي يعلق عليها الحجج والتي لا تعطل اي شي في نظره سوى عقد الحوار السياسي مع القوى السياسية، يجب أن يكون واضحاً للمستشار إن حكومته حكومة (تكنوقراط) محددة وبمهام معينة وفي فترة زمنية معدودة، وقضية الحوار السوداني -السوداني هو بين القوى السياسية وهي من لها الحق الحصري بأن تقوم بتصميمه من خلال المشاورات السياسية والتوافق فيما بينها بمساعدة الجهات الوسيطة المتفق عليها، تتوافق على خارطة طريق متكاملة وبعدها سيقام الحوار وفق تلك المواعيد والأزمان ، يا سعادة المستشار أنت لن تحدد للقوى السياسية ماذا ستفعل واين وكيف، وبل لا تحدد اجل وموعد نهاية الحرب، وتجارب حكومات التكنوقراط موجودة في السودان ندعوك للاطلاع عليها، ومن نافلة القول أن نذكرك بأن الخارطة التي ستتفق عليها القوى السياسية ستكون ضمن موضوعاتها إكمال الانتقال وعقد الانتخابات التي ستحدد نهاية أجل الفترة الانتقالية بهياكلها.

مبارك اردول