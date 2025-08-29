انت الان تتابع "زاتكا" تحبط تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون عبر منفذي الحديثة وجسر الملك فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 أغسطس 2025, 10:33 صباحاً

في خطوة لافتة، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" من إحباط محاولتي تهريب 301,325 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون)، عُثر عليها مخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذي الحديثة وجسر الملك فهد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا"، حمود الحربي، أن المحاولة الأولى أسفرت عن ضبط 209,759 حبة كبتاجون، كانت مخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي لمركبة قادمة عبر جسر الملك فهد. أما في المحاولة الثانية، فقد تم ضبط 91,566 حبة داخل تجويف أجزاء حافلة عبرت من منفذ الحديثة. وأضاف الحربي أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد إتمام عمليتي الضبط، وتم القبض على مستقبِل المواد المخدرة داخل المملكة. وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ، وصد محاولات التهريب، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات. ودعت "زاتكا" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو مخالفات جمركية عبر الرقم (1910) أو البريد الإلكتروني ([[email protected]](mailto:[email protected]))، أو الرقم الدولي (009661910)، مؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، وتقديم مكافأة مالية للمُبلّغ حال صحة المعلومات.

كانت هذه تفاصيل خبر "زاتكا" تحبط تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون عبر منفذي الحديثة وجسر الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.