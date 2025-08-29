تصفيات مونديال 2026: توخل يستبعد ألكسندر-أرنولد عن قائمة انكلترا

الرياص - اسماء السيد - لندن : استبعد مدرب المنتخب الانكليزي لكرة القدم الألماني توماس توخل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من تشكيلة إنكلترا الجمعة، في حين استدعى لاعب الوسط إليوت أندرسون والمدافع دجيد سبنس للمرة الاولى تمهيدا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد أندورا وصربيا.

كان ألكسندر أرنولد (26 عاما) جزءا من تشكيلة "الأسود الثلاثة" في نهاية الموسم الماضي، لكن توخل فضّل استبعاده عن النافذة الدولية المقبلة في أيلول/سبتمبر.

وغادر الظهير الأيمن ناديه ليفربول، بطل الدوري، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر في الصيف.

ومع ذلك، استُبعد ألكسندر أرنولد من التشكيلة الأساسية لريال لصالح داني كارفخال في الفوز على ريال أوفييدو 3 0 في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن توخل قائمة من 24 لاعبا لمباريات التصفيات، حيث ادرج اسم أندرسون (22 عاما)، لاعب خط وسط نوتنغهام مع المنتخب للمرة الأولى.

وكان أندرسون تألق في فوز انكلترا بكأس أوروبا ما دون 21 عاما خلال الصيف، بينما سيسد سبنس (25 عاما)، ظهير توتنهام الذي لم يسبق له اللعب دوليا، الفراغ الذي سيخلفه غياب ألكسندر أرنولد.

قال توخل "يتمتع إليوت أندرسون ببنية بدنية قوية وسرعة بديهة وتمريرات دقيقة للغاية. هو لاعب مميز".

وأضاف "لاعب أساسي في نوتنغهام فوريست، وقد قدم موسما رائعا. إنه متحمس للانضمام إلينا، ونأمل في أن يترك بصمته".

ويعود المهاجم ماركوس راشفورد، المعار إلى برشلونة الإسباني من مانشستر يونايتد، بعد غيابه عن مباريات حزيران/يونيو بسبب الإصابة.

وفي حين ينضم آدم وارتون إلى التشكيلة للمرة الأولى، يغيب كل من كايل ووكر وفيل فودين وإيفان توني. كما استبعد توخل جاك غريليش المنتقل بداية العام من سيتي إلى إيفرتون على سبيل الاعارة وهاري ماغواير، بينما أبعدت الإصابة كل من جود بيلينغهام، بوكايو ساكا، كول بالمر وليفي كولويل.

ويعود جون ستونز بعد استعادته لياقته البدنية للمرة الاولى منذ تولي توخل المسؤولية، على الرغم من أنه أمضى بعض الوقت مع الفريق في إسبانيا خلال معسكر حزيران/يونيو لمواصلة تعافيه من إصابة في الفخذ.

كما عاد المخضرم جوردان هندرسون (35 عاما) لاعب خط وسط برنتفورد إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته في ثلاث مباريات من أصل 10 خاضها أبطال مونديال 1966 بقيادة توخل.

ويستضيف المنتخب الانكليزي متصدر المجموعة الحادية عشرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات) نظيره الأندوري في 6 أيلول/سبتمبر، قبل أن يتوجه إلى بلغراد لمواجهة صربيا في 9 منه.

في ما يلي قائمة المنتخب الإنكليزي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي) ودين هندرسون (كريستال بالاس)

المدافعون: ريس جيمس (تشلسي)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، دان بيرن (نيوكاسل)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، دجيد سبنس (توتنهام)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون ومورغان جيبس وايت (نوتنغهام فوريست) جوردان هندرسون (برنتفورد)، آدم وارتون (كريستال بالاس)، مورغان رودجرز (أستون فيلا)، ديكلان رايس (أرسنال)