تامر حسني يحقق حلم فتاة صغيرة ووعد جديد من الشامي .. تعرفوا إلى القصة!

تامر حسني يحقق أمنية هايدي .. ووعد جديد من الشامي

تامر حسني يغني مع الطفلة هايدي - الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

الشامي يوعد الطفلة هايدي بلقائها - الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

بداية القصة

تامر حسني يحقق حلم الطفلة هايدي - الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

حكاية "طفلة الشيبسي"

لفتات إنسانية ومواقف لا تُنسى لتامر حسني

ألبوم "لينا معاد"

فيلم "ريستارت".. أحدث أفلام تامر حسني

في لفتة إنسانية مميزة كعادة النجم؛ استجاب لرغبة فتاة صغيرة تدعى هايدي محمد نسيم، والمعروفة إعلاميًا بـ "طفلة الشيبسي"؛ والتي كشفت عن حلمها في مقابلته والغناء معه، واختار تامر دعوة هايدي لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين، ليشاركها الغناء ويحقق لها هذه الأمنية البسيطة ذات الأثر الكبير عليها.لبى الفنانرغبة الطفلة هايدي محمد نسيم، وشارك تامر من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو بعد استجابته لرغبتها وهو يغني معها أغنيته الشهيرة مع الشامي "ملكة جمال الكون".وظهرت الطفلة هايدي وهي تقول "يعبرني بدل من يؤبرني" ليصحح لهامازحًا معها كلمات الأغنية، وخلال الفيديو تعبر هايدي عن رغبتها بمقابلة، ليرد عليها الأخير من خلال "ستوري" بحسابه على "إنستغرام" ويوعدها بلقائها قائلًا : " بس أرجع مصر بعيون عيوني بشوفك يا عسل أنتي.. أنا وتيمو نجيلك والله".بدأت القصة عندما تمنت الطفلة هايدي مقابلة النجموالغناء معه، ليستجيب لها على الفور ويوجه لها دعوة من خلال حسابه على "إنستغرام" لحضورأحد أصدقائه المقربين معه؛ حيث قال : " يا هايدي أنا عايز أعزمك على حفلة، بس اليومين دول مفيش حفلات، فأنا بعزمك دلوقتي على فرح حد بعتبره أخويا النهاردة بالليل عشان نغني مع بعض لو وقتك يسمح يا أستاذة".هايدي محمد نسيم المعروفة إعلاميًا باسم "طفلة الشيبسي"؛ هي فتاة صغيرة لم تتخط الحادية عشر من عمرها، لكنها استطاعت بعفويتها كطفلة وتصرف بسيط أن تضرب مثالًا للرحمة والإنسانية لكل البشرية؛ حيث التقطتها كاميرات أحد المتاجر في لحظة إنسانية مؤثرة؛ حين أعادت كيس "شيبسي" لتوفر ثمنه وتمنحه لرجل مسن في الشارع، رغم أن ما كانت تملكه لا يتجاوز خمسة جنيهات؛ وقد قام المجلس القومي للأمومة والطفولة بتكريم هايدي ومنحها لقب "سفيرة الرحمة"، كما احتفى بأسرتها تقديراً لدورها في تنشئتها.أطلعوا على الترند أولاً.. كيف تناول فيلم ريستارت قضية هوس السوشيال ميديا؟يُعد موقفمع الطفلة هايدي ليس الأول؛ حيث تُعتبر اللفتات الإنسانية من المشاهد الحاضرة باستمرار في حياته؛ فقد أثبت تامر أن النجم ليس فقط بأعماله، ولكن النجم الحقيقي هو مَن يُحسن التعامل مع الجمهور؛ حاجزاً لنفسه مكاناً في قلوب متابعيه. فقبل أن يحتل لنفسه مركزاً في قائمة المنافسة، يحتل مكانةً في قلوب الجمهور.ومن أبرز المواقف الإنسانية التي جمعته بجمهوره، في إحدى حفلاته طلب من الجمهور على المسرح الدعاء لطفلة تعاني من ضمور العضلات تُدعى أيسل، والتي كان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية. وخلال إحدى حفلاته في لبنان أصرّ على إيقاف الحفل لحين الاطمئنان على شاب تعرّض للإغماء خلال الحفل، ولم يُكمل برنامج الحفل حتى أصبح الشاب في حالة صحية جيدة.وفي حفله في مهرجان العلمين 2023، طلب من نجل لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، الصعود إلى المسرح ووجّه له ولوالده تحية خاصة.هذا بالإضافة إلى زيارته لـ إبراهيم شيكا قبل وفاته وتكفُّله بجزء من العلاج، كما حرَص خلال العرض الخاص لفيلمه "ريستارت" على التقاط عدة صور تذكارية مع فتاة من ذوي الهمم، وأثناء التقاط الصور مازح الفنان الفتاة، كما قبّل رأسها تقديراً ودعماً لها؛ فاستطاع بخفة ظله أن يُسعدها ويَجبر بخاطرها في هذا اليوم.في سياق آخر يواصل الفناننجاحه بعد طرح في بداية موسم الصيف ألبومه الجديد والذي حمل اسم "لينا معاد" يضمّ 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون". ذلك إلى جانب دويتو غنائي جديد جمعه بـ محمد منير، وحملت الأغنية اسم "الذوق العالي"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى.من جهة أخرى، يُعرض حالياً للفنانفيلمه الجديد "ريستارت" في دور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كل من، باسم سمرة، محمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.وتدور قصته حول محمد "مهندس"، ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية؛ بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.