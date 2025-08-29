انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع أمير قبيلة العبادة قضايا تخص نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، عن الأخير "زار اليوم الشيخ براق محمد جاسم الكعود أمير قبيلة العبادة وذلك في قرية ريحانية العبادة التابعة لقضاء الموصل، وتأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات التي يجريها مع القيادات الاجتماعية والعشائرية في مختلف المناطق".

وأضاف، ان "اللقاء جرى خلاله التباحث حول قضايا تخص أبناء القضاء وما يواجهونه من تحديات، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به القيادات العشائرية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التواصل بين المجتمع والدولة، بما يسهم في خدمة أهالي نينوى عامة وتلعفر بشكل خاص".

