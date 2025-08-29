انت الان تتابع خبر رئيس تحالف العزم: الاعتزاز بالكفاءات الوطنية جزء من التكاتف الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، "زرنا قضاء الضلوعية، حيث التقينا بالمهندس إسراج محمد حواس للاطمئنان على صحته، في إطار التواصل الدائم مع الشخصيات الاجتماعية والكفاءات الوطنية".



وأضاف انه خلال الزيارة، تمنّينا له الشفاء العاجل ودوام العافية، وأكدنا اعتزاز تحالف العزم بكفاءاته وأبنائه المخلصين، وحرصه على متابعة شؤونهم والاطمئنان عليهم، بما يعزز روح التكاتف والتضامن الاجتماعي الذي يميّز أبناء صلاح الدين.

