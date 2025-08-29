دينا الشربيني وأحمد السعدني في أول صور من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مساءً - كشف القائمون على مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" بطولة الفنانين دينا الشربيني وأحمد السعدني، عن الصور الأولى للعمل الذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة استعدادًا لعرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من تصويره ومراحله الفنية، وذلك ضمن أعمال الأوف سيزون المنتظر عرضها على المنصات خلال الأسابيع المقبلة.

تفاصيل مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

تدور أحداثه في إطار إجتماعى، يحمل قضية هامة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف وإنتاج عبد الله أبو الفتوح فيما يشارك في البطولة بجانب دينا الشربيني وكلُ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.

تعاون دينا الشربيني وأحمد السعدني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، يعيد إلى الأذهان الكيمياء اللافتة التي جمعتهما في مسلسل "زي الشمس"، حيث شكّل الثنائي محوراً درامياً قويًا نال إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء وقت عرضه في موسم دراما رمضان 2019، وشارك في بطولته عدد النجوم أبرزهم: ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد مالك، جمال سليمان ومحمد علاء وآخرون.

دينا الشربيني تستمتع بنجاح فيلم درويش

يُشار إلى أنتستمتع بنجاح فيلمها الجديد "درويش" الذى انطلق فى دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس، وفي المملكة العربية السعودية يوم 31 من نفس الشهر، والفيلم يجمعوعمرو يوسف مجدداً بالفنان عمرو يوسف، بعد نجاحات سينمائية ودرامية سابقة، فيما يشارك في البطولة تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب.

كما تشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني" الذي يجمعها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز للمرة الثانية على التوالي في السينما بعدما قدّما سوياً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس والذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويتواصل تصوير أحداثه على قدم وساق للعرض في دور السينما نهاية العام الجاري.

"لام شمسية" آخر أعمال أحمد السعدني

أما أحمد السعدني فكان آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولة العمل إلى جانب أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل على البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كما أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

