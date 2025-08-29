انت الان تتابع خبر المالكي: التصويت على قائمة السفراء يجب ان يمضي مع ابعاد الفاسدين والمشمولين بالمساءلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في منشور على صفحته بالفيسبوك تابعته الخليج 365، ان "سفاراتنا في الخارج عانت منذ فترة طويلة، من وجود نقص مخل بالكادر الدبلوماسي"، مبينا انه "في اطار الجهود لمعالجة هذا الخلل، جرى التصويت في مجلس النواب على قائمة السفراء وبما ادى الى بروز اعتراضات على عدد من المرشحين، سواء لجهة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، او بتهم تتعلق بالفساد، او قضایا ترتبط بقيود جنائية او غيرها".

واكد ان "التصويت على قائمة السفراء، يجب ان يمضي قدما، مع ضرورة المعالجة الجادة واستبعاد المرشحين الذين تثبت بحقهم الاتهامات الموجهة لهم وفق الاطر القانونية في قضايا المساءلة والعدالة والنزاهة والأمن".