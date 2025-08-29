انت الان تتابع خبر السامرائي: عدم توزيع السفراء بشكل عادل بين محافظات المكون السني سببه القيادات السنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في حديث تابعته الخليج 365، إن "السفراء الجدد لم يتم توزيعهم بشكل عادل بين محافظات المكون السني بسبب القيادات السنية".

واشار الى انه "من يكون معنا في تحالف العزم يكون شريكاً لنا ونقدم له كل الدعم"، مبينا انه "لدينا تركة ثقيلة في صلاح الدين وفي بغداد".

وتابع: "لا قيمة لمن يفوز في كتلة لا يكون له فيها قرار"، مؤكدا ان "مناطقنا وعشائرنا تحتاج إلى ممثلين أقوياء يدافعون عن قضاياها المصيرية".